ATAC SÂNGEROS LAS VEGAS: Mărturia cutremurătoare a unui român: "Eram chiar în hotelul în care se afla şi atacatorul. Oamenii ţipau şi alergau disperaţi"

Un student român aflat în Las Vegas în momentul atacului armat a vorbit despre momentele groaznice pe care le-a trăit în timpul atacului sângeros . Studentul era cazat împreună cu alți tineri, în același hotel din care a tras atacatorul.

„Oameni care ţipau, alergau disperaţi, nu ştiau ce se întâmplă. Am văzut oameni care veneau pe străzi foarte panicaţi, am încercat să interacţionez cu doi americani care mi-au spus să nu mergem în acea direcţie. După 20 de minute, tot oraşul era împânzit de poliţie, au început să vină trupe FBI, am fost destul de panicaţi”, a povestit bărbatul pentru Digi24.