Cum a devenit Ariana Grande din idolul a mii de adolescenți, o artistă a cărei nume se va lega mereu de o tragedie. 23.05.2017 - ziua în care fiecare internaut a tastat „Ariana Grande”

O explozie care a avut loc la Manchester Arena, după un concert al Arianei Grande, a provocat moartea a 19 persoane şi rănirea altor 50. Concertul Arianei Grande a fost Sold Out, un număr mare de adolescenţi aflându-se printre cei prezenţi la acest concert.

În acest context, deși nu avea nevoie de niciun fel de publicitate și niciun artist din lumea întreagă nu și-ar dori un astfel de incident tragic care să-l aibă drept protagonist, Ariana Grande s-a transformat peste noapte din idolul a mii de adolescenți, o cântăreață a cărei nume se va lega mereu de o tragedie. 23.05.2017 devine, astfel, ziua în care fiecare internaut a tastat „Ariana Grande” pe Google.

Dar cine e Ariana Grande?

Desigur, întrebarea poate fi de-a dreptul stupidă în raport cu un public tânăr, dar mai există și alte categorii de public care au trăit cu muzica celor de la Beatles, Depeche Mode sau Scorpions. În 2017, Ariana Grande e considerată „prințesa pop a scenei muzicale internaționale”, iar notorietatea ei a atins cote uriașe, fără niciun fel de exagerare. E de ajuns să reamintim, de exemplu, că la concertul de la Manchester Arena nu a mai rămas niciun bilet vândut.

O adolescentă ambițioasă dintr-un orășel litoral

Ariana Grande-Butera, pe numele ei real, s-a născut acum 23 de ani, în Boca Raton, un oraș litoral din Florida, într-o familie normală, fără tangențe cu lumea showbizului. Grande a debutat în actorie în 2008, jucând rolul lui Charlotte în musical-ul 13 la Broadway. Între 2010 și 2013, ea a jucat în alte seriale iubite de adolescenți.

A fost comparată de unii cu Whitney Houston şi Mariah Carey



Considerată una dintre cele mai promiţătoare voci din showbizul american, comparată de unii cu Whitney Houston şi Mariah Carey sau criticată de alţii care spun că nu are talent, Ariana a dat lovitura cu adevărat în 2013, după ce hit-ulei, "The Way", de pe albumul ei de debut, "Your Truly", a intrat în Top 10 Billboard. De atunci, Ariana Grande a atras mii, poate milioane, de fani, asta și datorită look-ul ei de păpușă sexy. Cu o atitudine vulcanică și un aer fresh, fiecare apariție de-ale artistei nu a rămas neobservată de paparazzi din lumea întreagă.

Iar la concertele ei, fie că su fost organizate în America sau pe alte continente, sălile s-au umplut până la refuz de fiecare dată.

Din păcate, numele ei va rămâne indubitabil legat de una dintre cele mai mari tragedii petrecute în timpul unui concert.

Poliţiştii britanici s-au deplasat la Manchester Arena, după ce mai multe persoane au alertat că s-ar fi produs două explozii în incinta stadionului. La ora la care au fost alertate autorităţile, pe stadion se încheiase un concert susţinut de Ariana Grande. Arista părăsise scena, moment în care s-ar fi auzit cele două bubuituri.​