MeToo. Bombă CU CEAS. O cântăreață celebră acuză: „Președintele M-A VIOLAT. M-a violat dureros”

Cântăreaţa Jennifer Ferguson, fostă parlamentară, susţine că a fost violată de preşedintele Federaţiei Sud-africane de Fotbal, Danny Jordaan, în urmă cu aproape 24 de ani.

Ferguson a afirmat că Jordaan a violat-o la un hotel din Port Elizabeth. Agresiunea ar fi avut loc în contextul în care Ferguson era “euforică”, după ce fusese nominalizată de partidul lui Nelson Mandela să facă parte din parlamentul sud-african. Jordaan ar fi venit în camera de hotel a cântăreţei după ce aceasta susţinuse un recital.

“M-a violat dureros. Cred că totul s-a terminat în 20 de secunde, dar a părut o viaţă. A plecat apoi imediat, fără să spună un cuvânt”, susţine cântăreaţa.

Ea a menţionat că a fost şocată de ce i s-a întâmplat. “Nu ştiam ce să fac, aşa că m-am spălat, am ieşit din hotel şi am început să merg. Am ajuns pe plajă şi am stat mult acolo încercând să procesez ce s-a întâmplat. Gândul de a merge la poliţie mi s-a părut intolerabil. Ce aş spune? Ar fi trebuit să ţip mai tare? Trebuia să mă lupt cu el mai tare? Am fost cumva complice? Aveam toate aceste întrebări în mine. Am plâns”, a adăugat cântăreaţa.

“Nu spun asta din răzbunare faţă de Danny Jordaan sau faţă de un milion de sud-africani care sunt ca el. Fac asta ca să ne ajutăm reciproc pentru a avea curaj, a vorbi şi a începe să ne vindecăm, pentru că nu suntem singure”, a mai afirmat ea.

Jordaan, în vârstă de 66 de ani, este preşedintele federaţiei sud-africane din 2013. El a fost primar în Nelson Mandela Bay în perioada mai 2015 – august 2016.