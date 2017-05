Regatul sub teroare! Al doilea atentat terorist din 2017 în Marea Britanie și cel mai însemnat de după atacul de la metroul londonez în 2005!

Explozia care a avut loc la Manchester Arena, după un concert al Arianei Grande, a provocat moartea a 19 persoane şi rănirea altor 59 este cel de-al doilea atentat terorist petrecut pe teritoriul Angliei în acest an.

19 morți și 59 de răniți, însă puteau fi mult mai mulți: „Manchester Arena are capacitatea de a găzdui 21.000 de spectatori!”

Pe 22 martie 2017, tot în Marea Britanie, Khalid Masood a intrat cu autoturismul în pietonii de pe podul Westminster din Londra. După ce a reușit să înjunghie un polițist, a încercat să intre în clădirea Parlamentului, înainte de a fi împușcat mortal de forțele de securitate. Polițistul înjunghiat a decedat în urma rănilor suferite. În total, au murit cinci oameni și au fost răniți peste 50. Printre cei decedați, s-a numărat o româncă, grav rănită în ziua atacului și decedată la 7 aprilie. Un alt cetățean român a fost rănit.

Totuși, cel mai mare atentat consumat în Marea Britanie din acest secol a avut loc în 2005. Pe 7 iulie la ora locală 08:49, o serie de explozii a lovit sistemul de transport din Londra pe fondul aglomerației de la orele de vârf ale dimineții.

BBC a anunțat că au avut loc patru explozii. Inițial, buletinele de știri anunțau existența a unui număr de șapte explozii dar se pare că această greșeală a fost cauzată de pasagerii care ieșeau din mai multe stații.

Potrivit datelor oficiale, în urma deflagrației de la metroul londonez, 56 de persoane și-au pierdut viața și alte 700 au fost rănite.

Într-o ierarhie a tragediilor cauzate de atacuri teroriste care au afectat Marea Britanie, primul loc este deținut de către episodul înregistrat în anul 1988. Pe 21 decembrie al acelui an, în atacul asupra avionului Pan Am Flight 103 care făcea o cursă de la Londra la New York, și care a explodat desupra satului scoțian Lockerbie, și-au pierdut viața 270 de persoane