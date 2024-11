Flowers Over the Inferno sezonul 2, disponibil în AntenaPLAY din 23 noiembrie 2024. Vezi cum continuă drama polițistă

Flowers Over the Inferno continuă în AntenaPLAY cu sezonul 2, disponibil din 23 noiembrie 2024. Începând cu această dată, în fiecare zi de sâmbătă va apărea un nou episod al producției.

„Flowers Over the Inferno” este produs de Publispei, una dintre cele mai vechi case de discuri independente din Italia, care a realizat seriale de lungă durată precum «Un Medico in Famiglia» și «I Cesaroni».

Flowers Over the Inferno sezonul 2, disponibil în AntenaPLAY din 23 noiembrie 2024. Vezi cum continuă serialul polițist

În prima parte a acțiunii ”Flowers Over the Inferno”, o detectivă condusă de instinct e hotărâtă să nu lase ca trupul și mintea ei îmbătrânite să o împiedice să dea de urma unui criminal brutal.

Comisarul Teresa Battaglia este chemată să investigheze o crimă macabră lângă un oraș de munte și are alături un tânăr inspector în care nu are încredere.

Producția continuă cu sezonul doi, care este o adaptare a celei de-a doua cărți din saga best-seller a autoarei italiene Ilaria Tuti și pătrunde în psihicul complex al criminologului Teresa Battaglia, care conduce o echipă însărcinată cu rezolvarea crimelor nerezolvate în cele mai întunecate colțuri ale Alpilor italieni, în timp ce se confruntă cu primele simptome ale bolii Alzheimer.

În cel de-al doilea sezon al producției ”Flowers Over the Inferno”, echipa lui Teresa Battaglia, împreună cu Massimo Marini, se confruntă cu misterioasa crimă a unei tinere polițiste. Pe măsură ce ancheta avansează, ei descoperă că crima este legată de un tablou pierdut de mult timp, pictat cu sângele unei femei necunoscute.

În AntenaPLAY, sezonul doi al serialului ”Flowers Over the Inferno” are premiera pe 23 noiembrie 2024. În fiecare sâmbătă, va apărea câte un nou episod.

În serial, Elena Sofia Ricci face o treabă excelentă în a ne arăta fragilitatea și umanitatea din spatele exteriorului contondent al lui Battaglia. La început, ea pare doar un alt polițist dur. Din ce în ce mai mult, se dovedește a fi un act menit să o protejeze pe ea însăși.

Pe măsură ce adună piesele puzzle-ului, capacitatea ei de a le ține împreună în minte începe să se estompeze. Controlul asupra sentimentelor ei începe să se clatine; fisurile din fațada ei profesională devin tot mai mari.

