Acestei "Frida" moderne i se mai spune "Modelul Stufăriş". Cum arată tânăra care refuză să se epileze şi să se penseze, deşi Mama Natură i-a dat frumuseţe

Neştiute sunt căile frumuseţii, câteodată. De multe ori ceea ce e frumos pentru o persoană nu se încadrează în canoanele estetice ale alteia, iar unele "zeiţe" aleg ele însele să se urâţească, fie prin operaţii estetice, fie prin neglijenţă sau încăpăţânarea de a nu face prea multe pentru ele însele.

O dovedeşte cu vârf şi îndesat un model din Grecia cu forme perfecte, chip de păpuşă şi o singură sprânceană. Nu degeaba colegele o alintă şi o poreclesc "Modelul Stufăriş". Ba, de foarte mult ori, tânăra alege nici să nu se epileze...

Deşi specialiştii nu au recomandat însă niciodată să ne lăsăm sprâncenele să crească astfel încât să ajungă să se unească, Sophia Hadjipanteli nu ţine cont de sfaturi. ba, mai mult, şi-a câştigat şi notorrietatea pe Instagram, acolo unde e urmărită de peste 78 de mii de oameni.

„Eu cred că faţa mea arată mult mai bine aşa. Alţii nu sunt de acord, dar acest lucru este ok. Am o singură sprânceană pentru că aşa am ales. Sunt cine sunt pentru că aşa vreau să fiu”, a declarat modelul.

Tânăra încearcă să le transmită tuturor că fiecare arată aşa cum vrea, important este să nu asculte ceea ce spun cei din jur, dacă ei se simt bine în pielea lor.