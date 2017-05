Bărbatul și-a anunțat soția că pleacă să-și întemeieze o viață alături de sora ei! Răspunsul fostei partenere a fost unul pe măsură și l-a făcut să regrete amarnic decizia!

Un bărbat nemulțumit de căsnicia sa a ajuns să aibă o relație cu sora soției sale. I-a scris acesteia o scrisoare prin care i-a dat vestea, dar răspunsul soției a fost unul pe măsură!

Uneori viața îți dă niște lecții pe care nici nu ți le imaginai. Este și cazul acestui bărbat, care i-a scris soției sale o scrisoare, prin care o anunță că pleacă și începe o viață nouă alături de sora femeii.

„Dragă soție,

Suntem căsătoriți de șapte ani, dar ultima perioadă a fost un adevărat calvar. M-a sunat șeful tău să-mi spună că ți-ai dat demisia și asta mi-a pus capac. Nici măcar nu ai observat că m-am tuns sau că mi-am luat o pereche nouă de chiloți!

Nici măcar nu mai îmi spui că mă iubești. Fie mă înșeli, fie nu mă mai iubești. Nu încerca să mă găsești. Am ales să plec cu sora ta și să începem împreună o viață. Toate cele bune!”

Iar răspunsul femeii a fost unul pe măsură!

„Dragul meu soț,

Nimic nu mă bucură mai tare ca scrisoarea ta. Da, am observat că te-ai tuns, dar am preferat să nu comentez. Mama m-a învățat că dacă nu am ceva frumos de spus, atunci mai bine să tac. Și nu am vrut să te fac să te simți prost spunându-ți că îți stă groaznic.

Cât despre noii chiloți...I-am văzut. Am văzut și eticheta cu prețul de 50 de dolari. În mod bizar, cu o zi înainte, sora mea îmi ceruse împrumut respectiva sumă. Nu am vrut să cred că voi doi aveți o aventură. Am tot sperat că vom putea rămâne împreună.

Așa că atunci când am câștigat la loterie zece milioane de dolari mi-am dat demisia și am cumpărat pentru noi doi bilete către Jamaica. Erai plecat deja când am ajuns acasă să îți dau vestea. Cred că totul se întâmplă cu un motiv. Sper să fiți fericiți împreună. Avocatul meu va folosi scrisoarea ta ca să se asigure că nu primești niciun ban din averea mea.

Semnat: FOSTA ta soție, putredă de bogată și liberă!”