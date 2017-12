Containerele din plastic, solutia logistica pentru transportul marfurilor

In toata lumea, consumul a atins cote inimaginabile in urma cu cateva decenii. Centrele comerciale se inmultesc ca ciupercile dupa ploaie iar hypermarketurile devin magazinele preferate de unde oamenii se aprovizioneaza cu alimente si nu numai.

Tinand cont ca tot ceea ce se vinde in magazine este dependent de solutii logistice profesionale, transportul produselor in cutii plastic devine un proces indispensabil. Modelele logistice de transport si depozitare s-au diversificat foarte mult, nemaifiind aceleasi ca in urma cu cateva zeci de ani.

Numarul mare de produse, perisabilitatea acestora, precum si nevoia de a transporta la costuri cat mai mici aduc in atentia profesionistilor solutii din ce in ce mai inovatoare. De pilda, exista acum in piata diverse game de containere din plastic ce permit transportul in conditii de siguranta si confort.

Containerele pliabile, de exemplu, reduc considerabil costurile, comparativ cu sistemele traditionale IBC (canistre si containere din otel bubble-in-cage), simplificand manipularea in cadrul intregului proces logistic. Un mare avantaj al acestor containere este faptul ca sunt returnabile si reutilizabile, reducand substantial cantitatea de material de ambalare in comparatie cu soutiile IBC de unica folosinta.

Un studiu de caz prezentat de producatorul Schoeller Allibert arata cum transportul oualor lichide sau sub forma de praf se face in conditii de siguranta maxima. Cum cererea de oua lichide sau sub forma de praf este in crestere, si solutiile logistice trebuie sa fie pe masura cererii.

Producatorul sus-numit aminteste de containerul IBC ComboLife, care devine o solutie ideala pentru distributia oualor lichide in intreaga Europa. Majoritatea companiilor din industria alimentara cumpara oua lichide, oua fara coaja, deja sparte, iar transportul acestora trebuie sa se faca in siguranta, oferind clientului un produs 100% sigur pentru consum.

Procesatorul de oua lichide le poate depozita si livra in containere sau autocisterne din otel inoxidabil. Aici intervine un mare inconvenient: dupa fiecare utilizare, fiecare container sau cisterna trebuie sterlizata cu aburi, existand riscul ca ele sa nu se curete perfect.

Pe de alta parte, transportul cu autocisterne este extrem de scump iar costul de retur pentru containere este ridicat, chiar daca sunt goale pentru ca nu sunt pliabile. Sistemul ComboLife garanateaza 100% siguranta pentru utilizatorii de oua lichide

Sacul sterilizat de unica folosinta cu valva tip fluture DN50, din policarbonat aseptic, garanteaza siguranta alimentelor. Paletul solid de la baza si peretii dubli cu suprafata perfect neteda pot sustine o sarcina unitara de peste 1400 kg si permit stivuirea a 4 containere peste cel de la baza pentru a optimiza depozitarea in camere frigorifice.

Cu un raport de pliere de 60%, intr-un camion standard pot incapea pana la 110 containere, reducand costurile si amprenta de dioxid de carbon la transportul retur. Materialul folosit (polipropilena de inalta densitate) si designul solid garanteaza performante mecanice si rezistenta extraordinara la manipularea in conditii industriale.

Utilizarea sacului de unica folosinta reduce riscul de contaminare a produsului, care este unul frecvent la solutiile de tip bag-in-box traditionale. Lansat la sfarsitul anilor '90, Combo Life a fost ales de liderii din industria oualor din Europa si convinge noi clienti in fiecare an, datorita sigurantei pe care o oferta si a potentialului de reducere a costurilor.