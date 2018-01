Copilul - geniu al României! Ariana are 13 ani şi uimeşte lumea: Reprezentanții NASA i-au făcut prima ofertă

Încă un copil minune al României reușește să cucerească Europa. Ariana are 13 ani și s-a făcut remarcată după ce a reușit să câștige un concurs internațional, organizat de Consiliul Europei, cu privire la viziunea sa despre internet.

În plus, a participat, alături de invitați de seamă, la un eveniment important în domeniul medicinei și al științei. Iar ce e cel mai interesant este faptul că fetiţa este aşteptată la NASA, notează digi24.ro.

La cei 13 ani ai săi, Ariana a primit o invitație de la reprezentanții NASA pentru a prezinta un proiect despre așezări spațiale gândite de ea.

„Programul de la NASA ne-a fost prezentat de școala noastră și constă în crearea unei așezări spațiale pentru 10.000 de oameni. Mi-ar plăcea foarte mult să experimentez gravitația și să stau de vorbă cu oameni care au fost în spațiu, aș vrea să îmi explice care sunt cele mai noi tehnologii și ce alte descoperiri științifice au mai făcut. Și mi-aș dori foarte, foarte mult, să văd interiorul unei navete spațiale”, mărturisește Ariana.

„Cred că am observat că sunt interesată de Univers în timpul unei excursii în care am fost alături de părinții mei, când mi-a atras atenția o constelație. Atunci le-am spus părinților mei că îmi doresc să devin astronaut, iar ei m-au luat în serios. Și mi-au încurajat curiozitatea și pe măsură ce am învățat mai multe despre Univers, am înțeles cât de vast este”, mai spune copila de 13 ani.

Anul trecut, Ariana a fost invitată la evenimentul „Innovations for Tomorrow” alături de specialiști de seamă din domeniul științei, unde a vorbit despre viziunea pe care o are asupra viitorului.

„Mi-au fost acordate zece minute pentru a vorbi. Eu m-am concentrat în principal pe dezvoltarea tehnologică în discursul meu. Cred că aproape totul va fi monitorizat, în viitor, prin intermediul unui calculator sau al internetului” a spus Ariana.

Adolescenta a învățat, până acum, în patru țări diferite.

„Am început grădinița în Macedonia, iar apoi am continuat-o în București. După aceea am mers în New York, unde am studiat la United Nations International School. După am mers în Madrid, unde am studiat la două școli diferite, Numont și International School of Madrid, iar acum merg la școală în București, la o școală cu o curriculă în limba engleză. De exemplu, la United Nations International School am avut ocazia să studiez alături de copii din toată lumea și am învățat să îi respectăm pe cei diferiți de noi, fie că vorbim despre diferențe de rasă sau de naționalitate sau de religie”, povesteşte Ariana.

„Părinții mei îmi spun întotdeuna că sunt româncă și că ar trebui să fiu mândră de acest lucru, așa că România îmi este foarte dragă, pentru că am mulți prieteni aici, pentru că am petrecut multe veri aici, în tabere. Una peste alta, sunt mândră de cine sunt și cred că acest lucru este foarte important, să fii mandru de cine ești, chiar și într-o societate globalizată” a mai declarat Ariana, potrivit sursei citate.