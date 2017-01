FOTO: Vrei să vezi o bufniţă goală? Dacă nu, te rog, priveşte în altă parte

Este vorba despre o utilizatoare de Twitter, Dana Schwartz, care a simţit nevoia să îşi satisfacă această curiozitate... bizară, ce-i drept. Şi, cum pe internet găseşti tot ce vrei şi ce nu vrei, femeia a primit şi răspunsul.

Trebuie să recunoastem că este extrem de interesant modul în care este construit corpul acestei păsări. Noi am rămas uimiţi:

TFW someone interrupts you when you're in the middle of the spookiest meeting of all time pic.twitter.com/RqojCv4R5S