Numerologul Mihai Voropchievici îţi spune totul despre ULTIMA CIFRĂ a anului naşterii. Ce reprezintă şi cum te influenţează

Numerologul Mihai Voropchievici a vorbit în emisiunea, la „Adevăruri Ascunse”, de la Antena 3, despre ultima cifra a anului de naștere care spune multe despre fiecare persoană.

„Fiecare să ia o foaie de hârtie și să noteze M, A, L, F, și P. Zodiacul chinezesc are cinici elemente. Ultima cifră nu reprezintă altceva decât elementul care te caracterizează. Numerele sunt de la 1 la 9, dar este și 0. Cei de apă au 2 și 3, lemnul are 4 si 5, focul are 6 și 7, iar cei de pământ au 8 și 9”, a spus Mihai Voropchievici.

Literele înseamnă metal, apa, foc și pământ.