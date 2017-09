GALERIE FOTO. Orașul de 3.500.000.000 $, cu 500.000 de fantome, 17 școli și 240 de magazine, clădit, în întregime, din petrol. A fost ridicat pentru oameni care nu există!

Cu un deceniu în urmă, chinezii de la International Trust ajung la un acord cu autoritățile angoleze pentru descongestionarea capitalei Luanda. Portivit proiectului în valoare de 3,5 miliarde de dolari, asiaticii urmau să ridice Kilamba, un oraș pentru 500.000 de oameni din clasa mijlocie, inexistentă, însă, în statul african, iar totul era plătit în petrol. Locul rămâne părăsit, din cauza prețurilor mari, până acum doi ani, când începe să fie populat. Azi, doar 15 la sută din oraș e ”plin”

La începutul anilor 2000, autoritățile din Angola consideră că Luanda, capitala, este superaglomerată. Decid să mute clasa mijlocie în altă parte. Chinezii de la International Trust and Investment Corporation apar imediat, anunță că sunt gata să investească 3.500.000.000 de dolari, pentru construirea unei așezări cu 200.000 de locuitori, iar africanii promit că vor plăti, întreaga sumă, în petrol!

Se trece la execuție, planurile ”sar” de la 200 la 500.000 de locuitori și, pe 11 iunie 2011, la patru ani de la start, Nova Cidade de Kilamba, cunoscut drept Kilamba New City, e gata! 54 de kilometri pătrați, 750 de blocuri, mai mari sau mai mici, de la 5 la 13 etaje, 17 școli, 24 de centre medicale, peste 240 de magazine. O singur problemă. Majoră. Clasa mijlocie, pentru care orașul fusese ridicat la 30 de km de Luanda, nu prea există în Angola. Sau, dacă există, nu are o putere financiară mare. Așa că în iulie 2012, la un an de la inaugurare, la prima strigare sunt achiziționate doar 22 de apartamente din întâia tranșă de 2.800...Așezarea devine una plină de fantome, nimic nu se mișcă. Singura școală dată în folosință este populată cu elevi aduși cu...autobuzul din Luanda. Pistele de atletism, bazinele de înot se transformă, treptat, în ruine.

În 2013, președintele Jose Eduardo dos Santos dă ordin ca prețurile să coboare. De la 120.000 de dolari apartamentele ajung la 60-70.000, iar zona prinde, ușor-ușor, a se popula. În septembrie 2013, ajutați și de politica ”Prima Casă”, 40.000 de angolezi se mută în Kilamba. Apoi, în iulie 2015, sunt 80.000, după care afacerea stagnează. Azi, la șase ani de la inaugurare, orașul nu-i nici mort, dar nici viu, însă promisiuni există: până în 2020 trecem de 200.000 de oameni, spun autoritățile...