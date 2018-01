Scrisoarea de adio a tinerei care a iubit viața mai mult decât orice: „Este greu și neobișnuit să realizezi și să accepți că vei muri la doar 27 de ani”

Boala nu iartă pe nimeni și pare să domine calea oamenilor buni și plini de viață. Holly Butcher era acea tânără care îți însenina ziua atunci când o întâlneai. Apropiații spun că încerca mereu să îi facă fericiți pe oamenii din jurul ei.

Deși în imaginile de pe rețelele de socializare pare sănătoasă și fericită, tânăra suferea de sarcom Ewing, o formă rară de cancer osos care au măcinat-o pe interior. La 27 de ani, înainte să fie ucisă de boală, Holly a scris despre stările neplăcute date de cancer și despre cum și-ar fi dorit să arate viața ei dacă boala nu ar fi doborât-o. Săptămâna trecută, după moartea tinerei, părinții ei au publicat o scrisoare scrisă de ea în ultimele ore.

Holly ne dă o lecție adevărată despre viață și despre oameni. Citiți doar mesajul:

”Este greu și neobișnuit să realizezi și să accepți că vei muri la doar 27 de ani. Mi-am imaginat întotdeauna că o să îmbătrânesc, o să am păr alb și riduri, cauzate în mare parte de familia numeroasă, pentru că am plănuit să am mulți copii cu iubirea vieții mele. Îmi doresc atât de tare acest lucru, că mă doare. Dar ăsta e adevărul despre viață: e fragilă, prețioasă, impredictibilă și fiecare zi e un dar, nu un drept.

Am 27 de ani. Nu vreau să mă duc. Iubesc viața. Sunt fericită. Le datorez asta celor pe care îi iubesc. Dar e un lucru pe care nu îl pot controla.

Aș vrea ca oamenii să nu își mai facă atâtea griji pentru lucrurile minore, lipsite de însemnătate, să nu se mai streseze și să încerce să-și amintească faptul că toți avem aceeași soartă, toți vom muri la un moment dat, așa că ar fi bine să prețuim timpul pe care îl avem.

În acele momente în care te plângi pentru lucruri ridicole, gândește-te că cineva înfruntă o problemă reală. Fii recunoscător pentru lucrurile minore și treci peste ele. E ceva normal să te enerveze anumite lucruri, dar nu le lăsa să aducă negativitate în viața ta și a celor apropiați ție. (....)

Ajută, oferă, fericirea vine din lucrurile pe care le faci pentru ceilalți, mai mult decât din cele pe care le faci pentru tine.

Încearcă să te bucuri de fiecare experiență și să o trăiești, în loc să încerci să surprinzi totul cu camera telefonului și să postezi apoi pe internet.

Trezește-te devreme dimineața, uneori și ascultă păsările care ciripesc, privește culorile copacilor, ale cerului.

Ascultă muzică.

Vorbește cu prietenii tăi. Pune telefonul jos și ascultă-i.

Călătorește dacă asta e pasiunea ta.

Muncește ca să trăiești, nu trăi ca să muncești.

Fă ceea ce te face cu adevărat fericit.

Mănâncă desert, fără să te simți vinovat.

Spune nu lucrurilor pe care nu ți le dorești.

Nu te simți presat să le îndeplinești altora așteptările.

Spune-le celor dragi că îi iubești. ”

