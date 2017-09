Scrisoarea sfâșietoare a mamei lui Alex Hogea, tânărul care a pierit în incendiul din Colectiv: "Sper că eşti bine în lumea Îngerilor şi-mi doresc să pot să Te mai ţin în braţe măcar o dată!"

Deşi timpul a trecut, durerea este încă vie în sufletul rudelor celor care şi-au pierdut viaţa în incendiul din clubul Colectiv. Mama lui Alex Hogea, încă îşi plânge băiatul mort. Femeia a postat un mesaj emoţionant pe Facebook.

"Salut, Dragul nostru Băiat, Mândrie a vieţii noastre. Au trecut 22 de luni…. Sunt acum la biroul Tău, folosesc laptopul Tău şi privesc cu dor şi admiraţie lucrurile Tale. Remarc CARNETUL DE STUDENT pe care scrie HOGEA GEORGE ALEXANDRU şi care are lipită o poză a Ta şi imediat sufletul meu plânge ştiind că Tu nu l-ai văzut , carnetul fiind adus de colega Ta Andeea la înmormântare.

Ating cu degetele tremurânde şi cu inima îndurerată pozele Tale şi simt că eşti aici cu mine, cu noi. De fapt recunosc că, de aproape trei luni, îmi petrec nopţile în camera Ta, dormind în patul Tău, încercând să regăsesc râsul Tău molipsitor, bucuria Ta de a trăi, orele de studiu intens petrecute de Tine la acest birou dar şi discuţiile noastre care-mi lipsesc atât de mult. Într-una din aceste discuţii, purtată prin iunie 2015, îţi promiteam că în următorii doi ani vom vizita Barcelona şi , bineînţeles Stadionul Câmp Nou, templul fotbalului în viziunea noastră. Încă o promisiune pe care nu am putut-o onora!

Cu sufletul greu şi cu mari emoţii îţi spun că, la propunerea prietenilor noştri, acum două săptămâni am fost la Barcelona. La început am respins idea, gândind nu pot vizita Câmp nou fără Tine, dar am cedat la insistenţele Teodorei (ştii că este şi ea mare fan Barca). Din fericire (nu cred că a fost o întâmplare), primul obiectiv vizitat în Barcelona a fost Câmp Nou. Ai fost la fiecare pas alături de mine, ai stat între mine şi Teodora pe banca de rezerve, pe teren, sau în tribune. La sfârşitul turului de stadion am reuşit să împlinesc dorinţa mea secretă, apărută în timpul discuţiei noastre din iunie 2015.

Am reuşit să-Ţi fac, pe comandă, un tricou original al Barcelonei, având inscripţionat numele Tău. Nu mă hotărâm ce număr să pun pe tricou, eu mă gândeam la 10, dar ştiam că Tu nu ai vrut niciodată să fii vedetă sau să ieşi în evidenţă. Când băiatul care mă ajută m-a întrebat “date” în loc de “number” am înţeles că-Ţi place surpriza mea şi am ales ca număr, 12, ziua Ta de naştere.

Tot Tu ai rezolvat şi acesta dilema a mea. La sfatul Ancăi, am comandat tricoul pe mărimea mea şi de câte ori îl îmbrac simt că eşti cu mine, simt că suntem o singură fiinţă. Sper că eşti bine în lumea Îngerilor şi-mi doresc să pot să Te mai ţin în braţe măcar o dată! Te iubesc, Andule! Ai grijă de Tine, Băiatul nostru Luminos! Ai grijă de noi, Îngerul nostru Călăuzitor!", a scris femeie pe Facebook.