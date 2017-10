Tehnicianul dentar care pictează...fotografii. Îl iubește pe Michelangelo și-o imortalizează pe Fata Afghană

Mădălina Lungu e tehnician dentar. Și, în același timp, pictor. Desenează atât de bine, încât lumea o întreabă ”de când face fotografii”, semn că lucrările sale au culoare, trăiesc, respiră. Îl iubește pe Michelangelo, dar îi dă viață ”Șerbetului de trandafiri”, denumirea celebrei imagini cu ”Fata Afghană”

1. Ce înseamnă pentru tine pictura?

Pictura este pentru mine prima pasiune. Este modul meu de a ma detasa complet de cotidian, de a ma relaxa si de a ma exprima. Este iubirea aceea la care te intorci mereu, din reflex, pentru ca stii ca e mereu acolo pentru tine. De care nu poti sa uiti si pe care oricat ai neglija-o (din lipsa de timp, de multe ori) ea tot te asteapta.

2. Mai ai și alte hobby-uri?

Deocamdata pictura este pe primul plan pentru mine, alaturi de cariera, dar de-a lungul timpului am facut dans sportiv, karate, actorie , pian, chitara, chiar si canto. Nu m-am regasit, insa, in niciunul din ele, cum ma regasesc in pictat.

3. Cum și când ți-ai descoperit talentul în pictură și cine te-a ajutat să faci asta (dacă există cineva)?

Faptul ca le desenam peretii casei cu carioci colorate alor mei cand eram micuta a fost un semnal de alarma, asa si-au dat seama ai mei ca trebuie sa ma indrume spre arte plastice. Si ca trebuie sa zugraveasca mai des. M-au ajutat enorm parintii mei, dar si doamna Prof. Zamfira Galan de la Scoala de muzica si arte plastice nr.5 care mi-a insuflat pasiunea pentru pictura clasica, in ulei, si mi-a indrumat primii pasi.

4. Ce te-a făcut să alegi Facultatea de Tehnică Dentară după ce ai urmat o școală și un liceu de arte plastice?

Sincer, am vrut sa schimb domeniul. Am vrut sa invat ceva nou si sa pastrez pictura doar ca pasiune. Nu am vrut sa ajung sa fac orice legat de artele plastice pentru bani, nu am vrut sa ajung sa detest cea mai puternica pasiune a mea. Am avut norocul ca un cunoscut de pe vremea cand terminam liceul sa termine Tehnica dentara si asa am aflat de Facultate. Oricum, ca tehnician dentar ai nevoie de manualitatea si ochiul unui artist.

5. Prima ta dragoste a fost pictura, dar ai început deja o carieră în tehnică dentară. Dacă ai fi nevoită să alegi un singur domeniu din cele două, pe care l-ai alege și de ce?

Într-o lume utopica, unde as putea castiga bani pictand ce imi place, as alege incontestabil pictura.

6. Spune-ne mai multe despre primul tău vernisaj: care a fost reacția generală a vizitatorilor, ce ai simțit când ți-ai văzut pentru prima dată lucrările expuse.

Toata lumea care a intrat m-a intrebat de cat timp sunt fotograf, ceea ce am considerat a fi un compliment. Inseamna ca fac ceva bine si lucrarile mele sunt destul de realiste cat sa treaca drept fotografii. Altfel, nu e prima mea expozitie, am mai avut cateva in trecut, la Palatul Parlamentului si la cateva Galerii mai micute din Bucuresti, insa este prima expozitie pe care o fac singura. A fost emotionant, am avut peste 200 de oameni la Vernisaj si pentru artistul un pic introvertit a fost fascinant cata lume a venit pentru mine.

7. Având în vedere că lucrezi, pictezi și mergi și la facultate, cum te descurci cu timpul? Mai ai timp și pentru altceva?

Imi fac timp sa imi vad persoanele iubite si prietenii si sa merg din cand in cand la teatru sau la concerte.

8. Lucrările tale par foarte reale. Urmezi un model (poză, mulaj) sau vine totul din imaginație?

Majoritatea lucrarilor sunt facute dupa fotografii care ma fascineaza, ceea ce le da un plus de realism. Am si lucrari facute din imaginatie, desigur, dar pentru expozitia asta am vrut sa pastrez o tema.

9. Cât ai stat cel mai mult să pictezi un tablou și ce reprezintă el? (dacă ai și o poză ar fi super)

Nu-mi aduc aminte cat am stat, dar imi aduc aminte fiecare pistrui in parte si fiecare fir de par pentru care am stat multe nopti pana la 3-4 dimineata.

10. Care este pictorul tău preferat și ce îți place la opera lui?

Artistul preferat este fara îndoiala Michelangelo, ma fascineaza orice opera a lui. Preferata mea este "The Last Judgement", este genul de pictura in fata careia te pierzi, vrei sa stai sa te holbezi ore in sir la complexitatea ei.

11. Care este tabloul tău preferat (pictat de tine) și de ce? (o să pun și poza)

Nu as putea spune ca am un tablou preferat, sunt perfectionista, dupa ce termin un tablou incep sa ii vad doar imperfectiunile si vreau sa incep altul, mai bun, mai detaliat.

Acesta e special pentru mine pentru ca o persoana draga mi-a propus sa il pictez (este pictat dupa celebra fotografie " Fata Afghană") si este, de asemenea, tabloul preferat al mamei mele.

12. Unde putem vedea lucrările tale și pentru cât timp?

Îmi puteți vedea lucrarile la Galeria " Horatiu Malaele" din Centrul Vechi până pe 27 octombrie.

Următoarea expozitie va fi in Hotel Marriott, pe 3 noiembrie, de la ora 19:00. Pentru mai multe detalii ma puteti urmari pe pagina personala de facebook: Mădălina Lungu.

Preluare: iqool.ro. Mulțumiri!