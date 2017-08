Un concediu în România, prin ochii jurnaliștilor străini de la The New York Times: "Această destinaţie este stranie pentru o vacanţă în Europa"

Castele vechi care le fac concurenţă celor de pe Valea Loarei, munţi cu vârfuri acoperite de zăpadă, asemănător Alpilor, străzi pietruite cu aspect britanic şi preţuri convenabile se numără printre motivele pentru care România reprezintă o destinaţie de vacanţă mai avantajoasă în comparaţie cu alte ţări din Europa, potrivit unei relatări publicate pe site-ul The New York Times.

Dionne Searcey, directorul pentru Africa de Vest la The New York Times, a publicat un articol în care povesteşte o vacanţă de familie pe care şi-a petrecut-o în România, toamna trecută, principalele obiective fiind Bucureşti şi Munţii Carpaţi, pentru o excursie în natură, vizitarea unor castele, precum şi observarea urşilor în sălbăticie.

”România a fost destinaţia în care ne-am petrecut cea mai frumoasă vacanţă de familie de până acum. De ce România? Pentru prietenii noştri, această destinaţie este stranie pentru o vacanţă în Europa. Însă, noi ne-am dorit ceva mai atipic şi am vrut să petrecem mai mult timp în natură decât am fi putut, probabil, să petrecem în destinaţii precum Londra sau Madrid”, a povestit ea.

Dionne Searcey a explicat că a ales România ca destinaţie mai ales pentru castelele vechi, care le fac concurenţă celor de pe Valea Loarei, munţi cu vârfuri acoperite de zăpadă, asemănător Alpilor, străzi pietruite cu aspect britanic şi preţuri convenabile, dar şi articole realizate de designeri aflate la o treime din preţul la care se vând în vestul Europei.

Ea a adăugat că a luat în considerare această destinaţie după ce un coleg al soţului ei le-a povestit despre România.

”Un coleg al lui care tocmai se întorsese din România i-a povestit despre excursii pe munte, mâncare extraordinară şi hoteluri care nu îţi epuizează bugetul. De asemenea, faptul că aveam posibilitatea de a vizita castelul unui vampir din Transilvania care ar fi inspirat povestea lui Dracula a fost un bonus pentru fiul nostru, în vârstă de 10 ani, şi fiicele noastre gemene, în vârstă de 8 ani”, a scris Dionne Searcey, menţionând că ajungând la un hotel de cinci stele din Bucureşti a fost plăcut surprinsă de servicii şi de semnalul Wi-Fi puternic, preţul fiind mult mai avantajos decât la hoteluri stilate din Viena şi Berlin.

De asemenea, Dionne Searcey a povestit că ea şi familia ei au luat masa într-un restaurant din Capitală, unde au mâncat, între altele, friptură de porc şi supă de fasole, la un preţ mult mai mic decât cel pentru o masă tradiţională similară în Paris. Dionne Searcey a scris şi despre experienţa de a conduce o maşină În România, care s-a dovedit diferită de cea la care se aştepta, citind recenzii negative pe internet.

”Cea mai mare problemă pe autostrada din afara Bucureştiului o reprezintă şoferii destul de agresivi la depăşire. Dar când înţelegi asta, condusul devine floare la ureche”, a scris Searcey.

Ea a povestit că a vizitat Castelul Peleş din Sinaia, precum şi Canionul Şapte Scări.

”Am profitat de singura noastră dimineaţă însorită pentru a face o excursie pe jos. Am văzut ciobani ghidând turme mari pe pantele abrupte ale munţilor. Am avut grijă să evităm întâlnirile cu câinii de stână, precum şi excrementele de urs care erau cam peste tot”, a mai povestit ea.

Dionne Searcey a adăugat că a vizitat Castelul Bran, spunând că legătura între Dracula şi acest loc este destul de ”vagă”.

”Vlad Ţepeş, considerat uneori drept inspiraţia pentru personajul Dracula, ar fi fost închis în acest castfel pentru o scurtă perioadă de timp. Clădirea se potriveşte cu descrierea castelului lui Dracula din scierile lui Bram Stoker. Castelul nu este atât de înspăimântător şi nu arată foarte mult ca un castel. Arată mai degravă ca un conac vechi. Interiorul avea un aspect puţin uzat, dar nu într-un mod straniu”, a povestit ea.

”Mai multe mesaje afişate peste tot în clădire aminteau că vampirii sunt personaje imaginare şi că acest castel nu are mare legătură cu povestea lui Dracula – toate acestea până la ultimul etaj, care a fost acoperit cu postere uriaşe ce dau crezare poveştii lui Dracula şi legendelor cu vampiri. Ne-au lăsat puţini confuzi”, a adăugând ea, menţionând că a experimentat şi băile termale româneşti, la Braşov, şi că a reuşit să observe urşi alături de familia ei.

Dionne Searcey a mai scris că şi-a încheiat vacanţa în Bucureşti cumpărând covrigi şi alte produse de la o brutărie, declarându-se mulţumită de felul în care a decurs concediul în România.