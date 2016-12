Lacrimi la ”Ultimul Crăciun!” Vedetele din showbiz vorbesc despre ”un blestem al anului 2016” şi deplâng moartea lui George Michael

Numeroase vedete de prim rang din showbiz, precum Elton John, Ellen DeGeneres, Bryan Adams, Duran Duran, Ricky Gervais, George Takei, Meat Loaf şi Gloria Gaynor, vorbesc despre ”un blestem al anului 2016” şi au deplâns, pe internet, moartea cântăreţului britanic George Michael.

Cântăreţul George Michael a murit, la vârsta de 53 de ani, a anunţat agentul său de presă, citat de BBC. Cântăreţul britanic, care s-a lansat cântând în grupul pop Wham! din anii 1980 şi şi-a construit apoi o carieră de succes în calitate de artist solo, ”a murit împăcat în reşedinţa lui”, potrivit agentului de presă al starului britanic. Poliţia spune că nu există circumstanţe care să indice o infracţiune.

După ce vestea despre decesul cântăreţului George Michael s-a răspândit în presa internaţională, un număr impresionant de fani ai artistului, dar şi numeroase vedete de prim rang din industria de divertisment au luat cu asalt reţelele de socializare pentru a publica mesaje în care şi-au exprimat regretul faţă de decesul celebrului cântăreţ.

Elton John, prieten apropiat a lui George Michael, i-a adus un ultim omagiu pe Instagram. Elton John a publicat o fotografie care îi prezenta pe amândoi la o gală muzicală. ”Sunt complet şocat. Am pierdut un prieten mult iubit - cel mai blând, cel mai generos suflet din lume şi un artist strălucit. Inima mea este alături de familia lui şi de toţi fanii lui”, a scris Elton John în mesajul care însoţeşte acea fotografie.

Actorul de comedie Ricky Gervais a publicat un mesaj pe Twitter: ”De necrezut! Odihneşte-te în pace, George Michael”.

Prezentatoarea de televiziune Ellen DeGeneres a scris la rândul ei un text emoţionant pe Twitter: ”Tocmai am auzit despre moartea bunului meu prieten George Michael. Era un talent strălucit. Sunt foarte tristă”.

Trupa Duran Duran s-a referit la aşa-zisul ”blestem al anului 2016” - după decesele muzicienilor David Bowie, Prince, Leonard Cohen şi Rick Parfitt - şi a publicat pe contul ei de Twitter următorul mesaj: ”2016 - am pierdut încă un suflet talentat. Toată dragostea şi simpatia noastră se îndreaptă acum spre familia lui George Michael”.

”Odihneşte-te printre stelele strălucitoare, George Michael. Ţi-ai găsit Libertatea (”Freedom”), Credinţa (”Faith”). Acesta a fost ultimul tău Crăciun (”Last Christmas”) şi ne vei lipsi tuturor”, a scris pe Twitter actorul George Takei.

Rockerul Meat Loaf a publicat şi el un mesaj: ”Dumnezeu să te binecuvânteze, George Michael. Să spunem cu toţii o rugăciune pentru el. A fost un om minunat”.

Actriţa Gwendoline Christie, una dintre vedetele serialul ”Urzeala tronurilor”, a scris: ”George Michael - Odihneşte-te în pace, legendă strălucitoare! Anul 2016 mă face să mă cuprindă disperarea. Îţi mulţumesc pentru toată bucuria extatică pe care mi-a adus-o muzica ta”.

Cântăreţul canadian Bryan Adams, o altă legendă a industriei muzicale, a publicat şi el un mesaj pe Twitter: ”Odihneşte-te în pace George Michael. Nu-mi vine să cred. Un cântăreţ incredibil şi un om minunat, mult prea tânăr pentru a ne părăsi”.

”Un alt talent incredibil a plecat dintre noi. Îţi mulţumim pentru toată muzica ta, George Michael. Gândurile noastre se îndreaptă spre familia şi prietenii tăi”, au scris pe Twitter membrii grupului Disclosure.

Celebra cântăreaţă Gloria Gaynor a publicat un mesaj asemănător: ”Îmi pare atât de rău să aud vestea despre moartea lui George Michael. Rugăciunile şi condoleanţele mele se îndreaptă spre familia, prietenii şi fanii lui”.

William Shatner, un star al francizei ”Star Trek”, şi-a exprimat şi el regretul pe Twitter: ”Nu se mai termină anul acesta? Prea mulţi oameni au murit. Odihneşte-te în pace, George Michael!”.

George Michael, al cărui nume real a fost Georgios Kyriacos Panayiotou, s-a născut pe 25 iunie 1963 la Londra şi a vândut pe parcursul carierei sale de patru decenii peste 100 de milioane de albume.

George Michael a devenit cunoscut după ce a înfiinţat duoul pop Wham!, alături de colegul lui de şcoală Andrew Ridgeley, în anii 1980. Şi-a construit apoi o carieră solo impresionantă şi a lansat albume de mare succes, inclusiv materialele discografice ”Faith” şi ”Listen Without Prejudice Vol.1”.

George Michael a avut şapte piese care au ajuns pe primul loc în topul din Marea Britanie, iar printre cele mai cunoscute single-uri ale sale se numără cântece precum ”Careless Whisper”, ”Faith”, ”Last Christmas”, ”Wake Me Up Before You Go Go”, ”Freedom”, ”I Want Your Sex”, ”Jesus to a Child, ”Fastlove” şi ”Spinning The Wheel”.