VIDEO incredibil! Imagini care par fabricate, dar sunt 100% reale. Cum a ajuns să trăiască un bărbat cu mâna cusută în stomac

Imaginile cu bărbatul care are o mână cusută în stomac au făcut înconjurul internetului. Unii s-au întrebat dacă e vorba de Photoshop, iar alții au fost curioși să afle cum este posibilă o astfel de intervenție.

Povestea îi aparține unui brazilian, Carlos Mariotti pe numele său, care, în urma unui accident de muncă, s-a ales cu mâna sfârtecată, notează Daily Mail. Bărbatul de 43 de ani și-a pierdut degetele, iar toată pielea i-a fost pur și simplu jupuită, după ce și-a prins mâna între două role de bobină ale unei mașinării.

Ajuns la spital, medicii au luat decizia uimitoare de a-i coase mâna bărbatului în stomac, aceasta fiind singura soluție pentru a-i salva membrul și pentru a evita o infecție, mai notează sursa citată.

”I-am inserat mana in stomacul pacientului, circa zece centimetri pentru a preveni o infectie” a marturisit unul dintre medicii spitalului unde a fost transportat acesta.

”Îmi amintesc că maşinăria avea ceva probleme aşa că am oprit-o şi am pornit-o din nou. Nu ştiu ce s-a întâmplat însă instat mi-a tras mâna. Am urlat de durere când braţul era în fierăstrău. Am fost mutilat. Mi-am pierdut nervii şi toate venele” a povestit brazilianul după incident.