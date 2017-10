VIDEO / Un bărbat s-a sinucis în direct, în fața prietenilor de pe Facebook: "Nu vreau ca cei care m-au determinat să iau această decizie să fie prezenţi la înmormântarea mea"

Un bărbat din Turcia şi-a luat viaţa, live pe Facebook, după ce fiica sa a ales să se căsătorească, fără acordul său. Totul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale prietenilor care îl implorau să renunțe la gestul nebunesc.

"Împărtăşesc cu voi ceea ce urmrează să fac, este decizia mea şi nu vreau ca cei care m-au determinat să iau această decizie să fie prezenţi la înmormântarea mea. În ziua în care fiica mea s-a căsătorit eu am fost anunţat prin telefon de cele întâmplate şi am fost chemat la ospăţ. Nimeni nu a întrebat de mine. Nimeni nu a întrebat care este părerea mea despre căsătorie, nu am fost tratat ca un bărbat.

Socrul meu şi-a asumat toată răspunderea, a decis în locul meu şi a aprobat nunta, fără a avea acest drept. Poate credeţi că tot ce fac este doar un spectacol, dar nu este aşa. Îmi voi pune capăt zilelor cu arma pe care o ţin chiar în clipele de acum în mână", este mesajul pe care l-a transmis bărbatul prietenilor, care au asistat neputincioși la tragicul eveniment.

Ayhan Uzun apare în fața camerei, unde își varsă furia împotriva familiei sale. Bărbatul de 54 de ani apasă pe trăgaci după ce termină de numărat de la trei la zero.

"La revedere, eu vă părăsesc. Aveţi grijă de voi", au fost ultimele cuvinte ale bărbatului, înainte de a apăsa pe trăgaci