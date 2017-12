ZODIILE CARE SIGUR TE VOR ÎNȘELA! Cum trădează zodiile și care sunt cei mai periculoși nativi!

În timp ce Gemenii trădează ca și cum ar respira, Racii fac asta numai în scopuri nobile, a spus numerologul Mihai Voropchievici, sâmbătă, la emisiunea Adevăruri ascunse, de la Antena 3.

Berbec – este o zodie de Foc, este incisiv și pentru a ajunge să trădeze e suficient să-i tai linia de demarcație.

Taur – trădează când i-ai stricat confortul material și l-ai provocat să ajungă gelos

Gemeni – sunt cei mai mari trădători, trădeaza ca și cum ar respira

Rac – poate trăda pentru un prieten, pentru scopuri nobile, dar nu știe să mintă

Specialistii in astrologie sustin ca predispozitia la infidelitate depinde foarte mult de semnul zodiacal. Bineinteles, ascendentul, planetele guvernante si alti factori pot influenta comportamentul fiecarei zodii. In cele ce urmeaza, iti vom prezenta 5 zodii masculine care mai au de lucru la capitolul fidelitate intr-o relatie.

Berbec

Barbatii nascuti in zodiac Berbec sunt aventurieri se plictisesc repede si sunt permanent in cautare de noi provocari. Totodata, le place sa domine in cuplu, fiind autoritari si inflexibili chiar si atunci cand nu au dreptate. In dragoste au spiritul competitiei foarte bine dezvoltat si vor face tot posibilul sa creeze o impresie buna femeii pe care isi doresc s-o cucereasca. Insa, odata ce si-au atins scopul fata de persoana iubita, interesul scade si daca apar la orizont tentatii noi, cedeaza ispitei.

Barbatul Berbec tine foarte mult la imaginea sa. Cauta intotdeauna femei frumoase; fiind increzator in propriile forte, le va aborda intotdeauna cu tupeu. Este un cuceritor prin excelenta insa tinde sa-si trateze iubitele ca pe niste trofee. Nu este adeptul relatiilor de lunga durata si foarte greu se indragosteste cu adevarat.

Leu

Barbatii nascuti in zodia Leu sunt foarte vanitosi, au o incredere mare in fortele proprii si adora sa fie in centul atentiei. Au pretentii foarte mari de la femeia de langa ei, nu suporta sa fie comparati cu nimeni si au nevoie in permanenta de laude si complimente. In general egoist, nativul zodiei Leu este atent doar la satisfacerea propriilor dorinte. Isi poate insela partenera cu nonsalanta, fara mustrari de constiinta. Nu este adeptul comunicarii si daca ii lipseste ceva, considera ca are tot dreptul sa obtina ce-si doreste de la o alta femeie. Chiar daca iubeste si este implicat intr-o relatie stabila, Leul nu poate spune “nu” flirtului. Astfel isi reinnoieste armele seductiei; in plus, se simte placut si atragator.

Gemeni

Gemenii au un caracter dual, fiind inclinati catre instabilitate si dorinta de inselatorie. Se fac placuti cu usurinta in societate gratie sarmului personal si comunicarea este arma lor imbatabila in flirt. Sunt atrasi de tot ce e nou, de aceea isi doresc sa aiba cat mai multe relatii amoroase. Adora sa flirteze si se pot indragosti de mai multe femei in acelasi timp. Se ataseaza cu greu de o singura persoana pentru o perioada mai indelungata. Nativul zodiei Gemeni este adeptul aventurilor si de cele mai multe ori inseala din plictiseala. Nu-si va refuza niciodata o escapade amoroasa, insa asteapta de la partenera lui fidelitate neconditionata.

Săgetător

Nativul zodiei Sagetator este un barbat foarte curios, nonconformist care pune libertatea pe primul loc intr-o relatie. Puternica atractie catre diversitate si experimentare in plan amoros, il poate transforma pe Sagetator intr-un burlac convins. Este impulsiv, un aventurier convins, atras in general de persoanele care-i impartasesc convingerile. Sagetatorul isi doreste sa experimenteze cat mai mult inainte de a se aventura intr-o casnicie care implica responsabilitati si fidelitate. Stapaneste foarte bine arta flirtului si ii place sa-si traiasca viata din plin. In general nu este adeptul relatiilor bazate pe minciuna si ipocrizie. Odata ce-a calcat stramb este dispus sa-i marturiseasca adevarul partenerei, asumandu-si consecintele.

Pesti

Barbatul nascut in zodia Pesti poate fi foarte diferit de o nativa a zodiei. Acesta este imprevizibil, schimbator si foarte secretos. Nativii zodiei Pesti sunt adeptii casatoriei, pasionali si respectuosi, insa nu exceleaza la capitulul fidelitate. Pot avea mai multe aventuri in acelasi timp si rareori dau de banuit cand inseala. Se ataseaza foarte usor de o persoana si nu agreeaza despartirile. Detesta siguratatea si trebuie sa fie in permanenta inconjurati de cineva. Pestii pot avea un caracter dual, usor teatral si castiga foarte usor increderea celor din jur. In general sunt lingusitori, promit foarte multe pentru a impresiona, insa uita cu nonsalanta sa-si indeplineasca angajamentele.