Magda Catone, mărturisiri dureroase despre chinul prin care a trecut: „A fost ca o penitenţă pentru mine, timp de 13 ani”

Magda Catone a făcut o mărturisire surprinzătoare. A trecut prin 13 ani de chin. A făcut tot ce i-a stat în putinţă să aducă pe lume un copil. Şi a reuşit.

Dar, acum, actrița a povestit despre perioada lungă și dificilă prin care a trecut pentru a se bucura de meseria de mamă.

”Cred că este menirea femeii să aducă un copil pe lume. A fost ca o penitenţă pentru mine, timp de 13 ani. Am făcut şi tratamente. În momentul în care am rămas însărcinată am început să merg mai lin în cariera mea. La 4 luni de sarcină m-am oprit, n-am mai jucat. Cred că merită să ai grijă în timpul sarcinii la ce mănânci, la cum trăieşti, pentru că o viaţă întreagă vei avea asta în faţă".