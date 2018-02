Nativii care se vor imbogati în luna februarie. Iata ce numere trebuie sa joci la LOTO in functie de zodie pentru a castiga

Astrologii au realizat horoscopul norocului la bani si au aflat care sunt numerele pe care nativii trebuie sa le joace la LOTO pentru a castiga.

Berbec: 4,7,8,12,13,17,22,26

Taur: 2,4,6,11,12,16, 20,29,37,47

Gemeni: 3,5,8,10,12,15,23

Rac: 2,4,7,9,11,14,16,20,25

Leu: 1,3,4,8,10,13,19,22

Fecioara: 2,5,7,12,14,23,32,41

Balanta: 1,6,11,15,24,33,42

Scorpion: 9,14,19,27,36,45

Sagetator: 3,8,12,13,18,21,30

Capricorn: 1,4,7,12,17,19,22,26

Varsator: 4,9,13,14,17,19,22,26

Pesti: 3,8,13,16,18,21,25,30,34,43.

Viata ne rezerva mereu surprize si tocmai atunci cand ne asteptam mai putin ne da lovitura de gratie. Si vorbim aici de sensul bun, caci 3 dintre zodii vor avea parte in urmatoarea perioada de o schimbare radicala a destinului personal. Viata lor va porni pe un alt curs, incununat cu succes de aceasta data.

Taur

Nu e pentru cine se pregateste, ci pentru cine se nimereste. Aceasta este impresia pe care o are nativul Taur aflat in fata unei schimbari dramatice. In bine, atentie!

A trait in ultima perioada dezamagiri cumplite, s-a simtit lasat deoparte, neglijat, umilit. Insa acesta este momentul sau de glorie. Va renaste brusc si le va da clasa tuturor.

O functie inalta ori un castig substantial la Loto au sansa sa le schimbe viata de aici inainte.

Rac

Ultimii doi-trei ani n-au fost cei mai fericiti in cazul tau. S-au intamplat o serie de lucuri care parca ti-au dat peste cap viata, intregul curs al existentei tale.

Lucrurile au insa sansa sa intre pe un fagas normal si chiar sa te indrepte spre culmile succesului in tot ceea ce faci, de la viata profesionala, la cea sentimentala.

Totul se va petrece rapid, in urmatoarele luni, astfel ca te vei trezi brusc parca intr-o alta viata, mult mai buna decat cea de pana acum.

Balanta

In momentul acesta nici prin cap nu iti trece ce o sa ti se intample in urmatoarea perioada. Orizonturile tale se vor deschide brusc, astfel ca vei descoperi o lume noua, mult mai atractiva pentru tine.

Vei intalni o persoana care se va transforma intr-un mentor pentru tine, astfel ca vei avea si sustinerea morala si financiara pentru a face tocmai acele lucruri la care pana acum doar ai visat. Iar noua ta viata va fi una foarte fericita, caci iti vei gasi in sfarsit echilibrul mult cautat.