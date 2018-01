Horoscop 2018. Se anunţă schimbări radicale pentru multe zodii. Previziunile complete pentru noul an.

Horoscop 2018. Toate semnele zodiacale au şansa să îşi schimbe viaţa în 2018, totul ţine însă de felul în care vor acţiona şi de modul în care se vor mişca planetele. Iată ce ţi-au pregătit astrele.

Berbec. Un an foarte important, un fel de graniță între trecut și viitor.

Pentru că Uranus va părăsi pentru câteva luni Semnul tău solar vei simți o ușurare majoră, ca și cum ai scăpat de o povară ce apăsa pe capul tău în mod constant și foarte puternic uneori. Perioada cât Uranus se va muta în Semnul Taurului, 16 Mai – 07 Noiembrie, folosește-o pentru a analiza pe îndelete evenimentele și relațiile în care ai fost implicat și poate mai ești încă, depistând aspectele pozitive și pe cele negative. Asta te va ajuta să înaintezi în viață pe cu totul alte baze și să-ți orientezi eforturile spre acțiuni constructive.

Cariera devine prioritara. Berbecii isi cauta si probabil ca isi gasesc directia. Mai ales din luna mai, cand apar schimbari, idei, posibilitati noi, atat profesionale cat si financiare. Unii Berbeci isi schimba profesia sau isi propun scopuri foarte clare cu bataie lunga. Vor autoritate, putere si control. Isi asuma responsabilitati mai mari. Unii pot obtine functii importante.

Se conturează schimbări de statut, relații dinamice cu șefii și autoriățile, posibilitatea de a te reorienta socio-profesional. Situația de la locul de muncă se ameliorează după 6 August.

Financiar se întrezăresc noi oportunități de câștig de la și prin alții, investiții majore pe termen lung, reconfigurarea legăturilor cu persoanele alături de care ai cheltuieli comune. Banii incep sa devina un subiect fierbinte, iar surprizele se tin lant in 2018. Poti castiga din surse neasteptate, iti pot inmulti banii, poti primi si prin intermediul altora tot felul de beneficii. Este insa o zona destul de fluctuanta, mai ales din mai incolo, cand Uranus va intra in casa banilor Berbecilor. Vei avea si pierderi, probabil, dar daca esti flexibil si creativ, castigurile vor depasi pierderile.

Eclipsele de pe parcursul anului 2018 îți activează relațiile sentimentale, relațiile cu prietenii, relațiile familiale și segmentul domestic. Finaluri și începuturi, un amalgam interesant de stări, trăiri, senzații și emoții dificil de explicat în cuvinte. Unii Berbeci pot pune punct unor relatii lungi, in vara. Altii isi revizuiesc si reiinoiesc conditiile, juramintele, angajamentele si isi duc relatia la nivelul urmator. Alege să privești partea plină a paharului și detașează-te de tot ce te ține în loc și îți obstrucționează progresul.

Vin ani grei pentru români! Previziuni pentru soarta României: În 2018, vom plăti preț mare greșelilor din trecut

Taur. Este anul marilor schimbări de personalitate și lămuririi multor chestiuni personale și profesionale.

Incepe o noua era. Uranus trece granite catre Taur, in mai 2018, dupa 8 ani de stat in Berbec. Incepe, deci, un proces de castigare a libertatii, dar si de creativitate dincolo de limitele cunoscute de Tauri.

În perioada 16 Mai – 07 Noiembrie, Uranus va tranzita Semnul tău solar, dinamizându-ți personalitatea, felul de a fi și felul în care te raportezi la ceilalți și la evenimentele cotidiene. Atributele tale caracteristice, calmul, răbdarea, perseverența, discreția vor fi răscolite, înlăturate pe alocuri, ieșind la iveală o fațetă personală cu totul nouă. Controlează-ți stările și reacțiile, deoarece poți strica relații și situații bune.

Sănătatea rămâne în continuare vulnerabilă, deci e bine să fii prudent și atent la semnalele corpului tău. Odihnește-te conștient, adoptă o dietă potrivita și ține legătura cu diverși specialiști în sănătate.

Foarte animat este segmentul socio-profesional, evidențiindu-se conflictele deschise la locul de muncă, mai ales cu femeile. Ia aminte la tot ce se petrece în sfera profesională, pentru că se desfășoară premisele a ceea ce va urma în anii următori.

Financiar, pentru Tauri nu sunt tranzite semnificative, totusi, banii lor vin mai usor din parteneriate/colaborari si in urma curajului de a-si urma ideile, oricat de indraznete ar fi. Profesional, insa, vor avea de facut ajustari serioase si isi vor da seama ca au acceptat cam mult sa se complaca in situatii neonorabile, asa ca e necesar sa schimbe radical niste aspecte in acest sens.

Relațiile familiale, relațiile profesionale, relațiile cu anturajul apropiat se activează datorită producerii eclipselor pe Semnele Leu, Vărsător și Rac. Schimbări majore de mentalitate, reconfigurarea acestor relații, desprinderea de situațiile care s-au dovedit perimate. În plan partenerial sunt posibile căsătoria, divorțul, desprinderea de colaborări vechi și implicarea în altele cu totul noi.

Din punct de vedere sentimental, traiesc o perioada cum nu au mai cunoscut demult probabil, cu pace, liniste si bunastare, in relatia de cuplu si in tot ce inseamna dezvoltarea unor parteneriate si relatii importante. Unii Tauri se vor casatori in 2018 sau isi schimba statutul relational intr-un fel sau altul.

Previziuni astrologice în 2018: Ce trebuie să știe fiecare ZODIE: Pentru Taur și Fecioară poate fi anul marilor iubiri

Gemeni. Pentru Gemeni este un an de dezvoltare, evolutie, cunoastere.

Gemenii se orienteaza catre un stil de viata mai potrivit, au de invatat, de inteles, de explorat zone mai subtile in interiorul lor. Se pot orienta catre un proces de dezvoltare spiritual.

Un an foarte bun pentru sănătate și pentru mediul socio-profesional în care activezi. Se ameliorează sau chiar dispar afecțiuni vechi, găsești remedii naturiste deosebite pentru îmbunătățirea întregii stări a organsimului, iar informațiile obținute pe căi neconvenționale îți vor aduce soluții viabile pentru toate situațiile în care ești implicat sau dorești să te implici.

În plan profesional se pot îmbunătăți condițiile de muncă, salarizarea, fiind posibil să apară un alt job mult mai bine plătit, cu o activitate interesantă și foate variată. Unii Gemeni isi gasesc locul de munca visat, altii isi dezvolta o afacere, isi maresc echipa, isi cresc randamentul, stiu exact ce-si doresc.

Segmentul financiar este vulnerabil până pe 6 August, mai ales cheltuielile comune cu alții, moștenirile, partajele, investițiile în afaceri. Se recomandă prudență și evitarea datoriilor de orice fel.

E necesar sa te bazezi pe banii veniti din propria munca si propriile forte, intrucat ti se inchid anumite usi si se restrange aria de favoruri sau beneficii materiale. Unii Gemeni vor fi nevoiti sa traseze niste limite clare in cadrul unor asocieri sau au de impartit bani si bunuri in urma unor rupturi.

In ce priveste planul sentimental, Gemenii vor revizui felul in care daruiesc iubire, isi reevalueaza sentimentele, fac un pas inapoi pentru a privi mai atent relatia lor si implicarea (octombrie-noiembrie). Multi Gemeni sunt nevoiti sa recunoasca greseli pe care le-au facut.

Din noiembrie, Jupiter se muta in Sagetator si aduce bucurie in plan relational, chiar posibilie aliante noi.

Uranus va părăsi o vreme segmentul prietenilor și se va muta în zona secretă a destinului tău. Asta va accentua tendința la izolare, apropierea de disciplinele ezoterice, dar va influența și conflictele mocnite de la locul de muncă. Observă atent ce se petrece atât în planul sănătății, cât și în planul profesional, deoarece este un preambul la ceea ce va urma în anii următori. Formarea eclipselor pe Semnele Leu, Vărsător, Rac îți aduce influenețe în relațiile cu anturajul apropiat, remodelându-ți mentalitatea și filozofia de viață.

Acesta va fi anul lor. Dacă ești născut în una din ZODIILE astea, 2018 va fi colosal

Rac. Pentru Raci, anul 2018 inseamna reconfigurare serioasa in ce priveste in special individualitatea si creativitatea lor, care au fost innabusite pana acum. Racii se pot elibera din relatii sociale constrangatoare, din proiecte care nu-i reprezinta, din contexte de viata frustrante.

Relațiile sentimentale și cele parteneriale reprezintă subiectele principale ale anului 2018. Vrei să iubești și să fii iubit, dar de această dată nu vei mai accepta niciun fel de compromis, indiferent despre cine sau despre ce este vorba. Sunt șanse de a te implica într-o relație sentimentală nouă sau cea în care ești deja își va schimba radical termenii și condițiile de funcționare.

2018 aduce pentru Rac pasiune, caldura, iubire, bucurie de viata, dorinta de a crea si a face ce le place. Demult nu te-ai mai simtit atat de inspirat si atent la ce te inspira sa fii si sa faci.

De asemenea vor intra în discuție și copiii, planuri de a avea copii sau decizi să te implici mai mult sau mai puțin în viața generațiilor mai tinere.

Segmentul relațiilor parteneriale este foarte animat, fiind posibile separarea, divorțul, reconfigurarea tuturor relațiilor atât cu un partener de viață, cât și relațiile profesionale. Până pe 06 August este bine să lămurești lucrurile în plan partenerial și să te desprinzi de situațiile și relațiile nesatisfăcătoare. Posibil declanșarea unor conflcite în justiție în perioadele 17 Martie – 16 Mai și 14 August – 11 Septembrie.

Uranus se mută în Semnul Taurului în perioada 16 Mai – 07 Noiembrie, dinamizându-ți segmentul relaților cu prietenii. Pot veni în preajma ta persoane deosebite, incitante, originale, progresiste alături de care să te implici în proiecte profesionale de anvergură.

Este totodata si un an in care Racii sunt determinati sa se maturizeze, sa fie mult mai selectivi in ce priveste relatiile si colaborarile, sa se implice mai serios in tot ce inseamna relatii.

Eclipsele anului îți oferă efecte în segmentul financiar, însă îți vor modela și felul de a fi și de a te raporta la ceilalți și la evenimentele înconjurătoare. Din punct de vedere financiar, poti sa-ti gasesti noi surse de venit, cu ajutorul alinatelor si integrarii in grupuri care iti impartasesc viziunea si convingerile. In orice caz, ai ocazia sa te reinventezi.

HOROSCOPUL complet al anului 2018. Zodiile care vor avea mai mulți bani ca oricând

Leu. Ai șanse deosebite pentru a-ți schimba viața în foarte bine pe tot parcusul anului 2018.

Eclipsele din acest an, două pe Semnul tău zodiacal, două vizavi în Semnul Vărsătorului și una pe Semnul Racului te vor influența puternic să iei decizii majore care te vor duce pe noi direcții de viață. Vino în întâmpinarea acestora și analizează pe îndelete situațiile și relațiile în care ești implicat.

Nemulțumirile pornesc de la faptul că tu ai oferit și oferi încă altora tot ce ai tu mai bun și mai frumos, însă răspunsurile lor sunt de departe cu totul altceva decât te aștepți tu. Discrepanța aceasta între nevoile tale afective și ceea ce îți oferă ceilalți o poți lămuri prin renunțarea la așteptări, dar și prin renunțarea la oamenii profitori și neserioși.

Relațiile parteneriale se vor reconfigura definitiv. Finaluri și începuturi, situații inedite, complexe, posibil declanșarea unor conflicte în justiție pe termen lung.

Uranus se va muta în perioada 16 Mai – 07 Noiembrie în Semnul Taurului, oferindu-ți efecte în segmentul socio-profesional. Urmărește atent evenimentele din acest segment, deoarece va fi un preambul la ce va urma în anii următori. Proiecte profesionale de anvergură pe termen lung.

Pentru Lei, anul 2018 vine cu multe responsabilitati, cu disciplina, organizare si stil de viata foarte riguros gandit si pus in aplicare. Dar 2018 poate aduce si schimbari neasteptate, idei nonconformiste, schimbari spectaculoase in cariera.

Zona sentimentala se elibereaza de tensiuni si constrangeri, asa ca Leii se simt usurati din acest punct de vedere si pot sa se exprime din nou liber, sunt gata acum sa-si ia angajamente serioase.

Sănătatea este vulnerabilă până pe 6 August, deci fii prudent și îngrijește-te conștient.

Lectia Leilor in 2018 este cumpatarea si disciplina, intelepciunea si rabdarea, mai ales in privinta banilor si a proiectelor profesionale.

Ai mult de munca, ai multe sarcini si multe preocupari legate de viata ta, iar stresul este unul din impedimentele anului 2018. Relaxeaza-te ai grija de tine, pentru ca avand resurse bune poti obtine rezultate uimitoare.

Horoscopul SĂNĂTĂŢII în 2018. Află şi tu ce îţi rezervă astrele anul viitor. Zodia care se va îmbolnăvi brusc!

Fecioară. Pentru Fecioara, anul 2018 este unul de constructie, ancorare si materializare a unor dorinte si idei mai vechi care pana acum nu au putut fi puse in aplicare.

Contextele astrale ale anului 2018 te predispun la schimbarea filozofiei de viață, la reconfigurarea sistemului de valori morale și spirituale după care îți ghidezi viața și relațiile.

Toate tipurile de relații în care ești implicat se vor reorganiza, fiind vremea potrivită pentru a renunța la persoanele pe care nu le mai simți pe aceeași lungime de undă cu tine. Vor veni în preajma ta alte personaje de o mai bună calitate, alături de care vei dezvolta relații frumoase și proiecte profesionale de anvergură.

Atu-ul cel mai pretios este comunicarea, prin care poti imbunatati relatii, poti rezolva conflicte vechi cu familia si cu rudele si poti obtine beneficii contractuale. Ai success la examene, poti scrie lucrari care se vor bucura de multa apreciere.

Eclipsele din acest an ce se vor forma pe Semnele zodiacale Leu, Vărsător, Rac îți vor oferi efecte pe segmentele muncii, al sănătății, în relațiile cu prietenii și cele socio-profesionale. Multă muncă la serviciu, revenirea unor sarcini de lucru, reluarea unor conflicte profesionale.

Foarte animate sunt și relațiile sentimentale. Unele se pot finaliza cu cântec, altele se vor reconfigura, însă vor rămâne numai acelea serioase și utile pe termen lung. Uranus va tranzita Semnul Taurului în perioada 16 Mai – 07 Noiembrie, dinamizându-ți relațiile cu străinătatea, deschiderea mentală spre domenii spirituale și filozofice, îți va favoriza apropierea de oameni erudiți, progresiști.

Totodată vei simți și o mare dorință de rafinare sufletească și morală.

Sănătatea este vulnerbailă, deci îngijește-te pe îndelete.

Îi lovește norocul în următorii cinci ani! Vor întoarce banii cu lopata și le va merge extrem de bine pe toate planurile!

Balanţă. Pentru Balante poate fi un an al cresterii financiare si al expansiunii in planul afacerilor, dar si un an al reconstructiei interioare prin intelegerea impactului pe care radacinile si copilaria l-au avut asupra lor.

Accentele anului 2018 se află pe segmentul financiar, secțiunea venituri obținute din munca proprie. Se deschid noi oportunități de câștig fie dintr-o activitate suplimentară, fie la locul actual de muncă se modifică condițiile de lucru antrenând după sine și modificări salariale. Totuși, ferește-te de cheltuieli majore și de investiții pe termen lung. Vor avea loc multe dezbateri pe teme profesionale și salariale.

Totusi, trebuie sa fii prudent in ce priveste cheltuielile pripite si sa te asiguri ca mereu esti la zi cu platile.

Efectele eclipselor din acesta an, eclipse ce se vor forma pe Semnele zodiacale Leu, Vărsător, Rac se vor resimți în relațiile cu prietenii, în relațiile sentimentale și în segmentul profesional. Unele etape și relații se vor finaliza, altele se vor deschide.

Caruselul de evenimente în care vei fi implicat va fi dificil de explicat în cuvinte, însă cu trecerea timpului vei consta că totul se desfășoară spre binele tău suprem. Se recomandă prudență în relațiile cu anturajul apropiat, mai ales în relațiile cu femeile. Discuții tensionate, acuze mai mult ua mai puțin fondate, dar cumva se lămuresc lucrurile între tine și aceste persoane.

Uranus se va muta în Semnul Taurului pentru vreme, între 16 Mai – 07 Noiembrie, oferindu-ți efecte în segmentul banilor și bunurilor comune cu alții. Reconfigurări ale investițiilor și chestiuni privitoare la moșteniri, partaje și venituri obținute din colaborări.

Relatiile, casnicia, parteneriatele in sfarsit se pot bucura de mai multa stabilitate si constructie, dupa ani de zile in care totul parea ca e instabil, temporar si supus mereu socurilor.

HOROSCOP. Cele mai compatibile semne zodiacale când vine vorba despre amor. Tu ești compatibilă cu partenerul tău?

Scorpion. Scorpionii au posibilitatea sa prospere, sa-si aseze viata pe un fagas benefic si sa-si implineasca niste visuri.

Este unul dintre cei mai importanți ani pentru tine, deoarece prin prezența lui Jupiter în Semnul tău zodiacal, planeta belșugului, a deschiderii morale și spirituale, ai șanse deosebite și unice de a evolua pe toate palierele vieții.

Profită de energia jupiteriană și de tumultul din preajma ta pentru a-ți trasa noi planuri de viață personală și profesională. Stabilește-ți obiective clare pe termen lung și organizează-ți resursele, astel încât să te ocupi rezonabil de toate.

Efectele eclipselor din acest an, ce se formează pe Semnele zodiacale Leu, Vărsător și Rac îți influențează subtil, dar suficient de puternic încât să observi rapid schimbări în segmentul socio-profesional, în segmentul familial, în relațiile cu străinătatea.

Dialogurile și situațiile dintre tine și persoanele din anturajul profesional sunt importante pe termen lung, deci fii prudent și selectează numai ce îți este de folos. Există riscul să te implici în acțiuni nepotrivite ție, dar spre folosul altora.

Uranus se mută temporar, în perioada 16 Mai – 07 Noiembrie în Semnul Taurului, exemplificându-ți chestiuni parteneriale ce trebuie înlăturate sau revigorate. Surprize de proporții în plan partenerial, dar și în relațiile cu partenerul de viață și cu cei de afaceri.

Sănătatea se menține vulnerabilă deci fii vigilent pe tot parcursul anului.

Relational, anul 2018 poate aduce schimbari neasteptate, surprize, cunostinte noi rebele sau ciudate. Unii Scorpioni vor avea parte de multa tandrete si iubire.

HOROSCOP pe zece ani! Cum va arata viața ta în deceniul urmator? Una dintre zodii se va îmbogăți peste noapte

Săgetător. Sagetatorii au un an axat pe evolutie spirituala. Au nevoie de o perioada in care sa respire, sa se izoleze poate mai mult, sa se concentreze pe liniste lor sufleteasca. Sagetatorii au nevoie, pana in noiembrie, sa se desprinda de un trecut care ii apasa, sa ierte ceva, sa inteleaga, sa mearga mai departe.

Preocupările referitoare la segmentul financiar sunt foarte accentuate în prima parte a anului, mai ales secțiunea venituri obținute din munca proprie. Se finalizează o etapă importantă pe segmentul banilor munciți, astfel că sunt posibile tot felul de neplăceri salariale, modificări legislative în domeniul profesional în care activezi și care vor atrage după sine modificări vizavi de plata eforturilor și de condițiile de muncă. Se recomandă prudență în tot ce ține de bani, cheltuieli, investiții, documente financiare.

Saturn iti cere mai multa responsabilitate, rigurozitate si disciplina in tot ce tine de segmentul profesional si financiar.

Eclipsele din acest an ce se vor forma pe Semnele zodiacale Leu,Vărsător, Rac îți vor oferi efecte în segmentul relațiilor cu străinătatea, în relațiile cu anturajul apropiat și în segmentul financiar, secțiunea bani și bunuri comune cu alții.

Debarasează-te de persoanele care îți obstrucționează progresul și orientează-te spre cei care și-au dovedit seriozitatea și loialitatea față de tine și planurile tale. Deschiderea mentală va fi accentuată și bine ar fi să-ți lărgești orizontul cunoașterii prin activități culturale, abordarea unor studii sau cursuri și prin discuții cu oameni erudiți.

Singura zodie feminină care este pansament pentru sufletul bărbaților. Toți și-o doresc alături!

Capricorn. Este anul redobandirii puterii si autoritatii personale. Capricornii joaca dupa cum le canta Saturn, adica organizat, disciplinat, eficient si responsabil.

Saturn le aduce Capricornilor dorinta de cristalizare a drumului profesional, dar mai ales schimbari interioare care sa-i imputerniceasca. Un an in care pot construi durabil, de calitate, orice drum pe care il aleg. Se pot redefini pe interior si exterior, iau masuri in ce priveste infatisarea lor, se “sculpteaza” la trup si la suflet.

Traversezi o perioadă a vieții în care personalitatea ta se află într-un amplu proces de transformare interioară. Astfel, până pe 06 August este posibil să te izolezi ceva mai mult față de ceilalți și să te implici numai în activități ușoare și strict personale. Ascultă-ți vocea interioară și semnalele organismului. Sănătatea este vulnerabilă, deci fii prudent și îngrijește-te corespunzător.

În perioadele 17 Martie – 16 Mai și 14 August – 11 Septembrie vei avea tendința să ripostezi la tot ce vine din partea celorlalți sau să fii foarte provocator, un soi de săgeată îndreptată împotriva a tot și toate. Controlează-ți stările de spirit și manifestările, pentru că sunt momente pasagere în care este bine să-ți canalizezi excesul energetic spre acțiuni constructive și spre ceea ce îți este ție de folos.

Eclipsele acestui an, de pe Semnele zodiacale Leu,Vărsător, Rac îți oferă efecte deosebite în segmentul financiar și în segmentul partenerial. Posibilități noi de câștig din munca proprie, finalul unei etape de câștig de la și prin alții, rezolvări privitoare la moșteniri, partaje sau afaceri.

De evitat cheltuielile majore și datoriile de orice fel! Relațiile sentimentale se dinamizează prin prezența lui Uranus în Semnul Taurului în prioada 16 Mai – 07 Noiembrie. Surprize de proporții!

Segmentul muncii se activează mult datorită tranzitului planetei Uranus, între 16 Mai – 07 Noiembrie în Semnul Taurului. Schimbări profesionale de anvergură, dar atenție și la sănătate.

Din noiembrie, Jupiter se va instala pentru un an de zile in semnul tau, in domiciliu, si iti revin bucuria, curajul si entuziasmul.

Anul 2018 va fi anul perfect pentru aceste două zodii: se căsătoresc!

Vărsător. Un an care ii pune la treaba pe Varsatori, iar treaba lor e cu ei insisi, cu principiile lor, cu felul in care traiesc.

Un an foarte important pentru tine, deoarece se produc două eclipse pe Semnul tău zodiacal. Astfel ai șanse deosebite de a progresa, de a-ți schimba planurile de viitor și de a-ți trasa direcții noi, atât în plan personal, cât și în plan profesional.

Perioadele 17 Mai – 14 August și 19 Septembrie – 15 Noiembrie îți aduc multă energie, fiind tentat să te implici în activități variate, dar nu chiar foarte utile ție. Selectează prioritățile și evită să ripostezi la tot ce vine din partea altora. Există conflicte ascunse în preajma ta, mai ales în segmentul profesional în care activezi. Se recomandă prudență și discernămînt, deoarece este dificil să contracarezi lucrurile prin mijloace convenționale.

Relațiile parteneriale se vor reconfigura, atât în ceea ce privește relația de cuplu, cât și relațiile de colaborare profesională. Renegocierea unor contracte de muncă, modificări legislative specifice domeniului în care lucrezi, ce vor atrage după sine și modificări salariale.

Se finalizează etape profesionale și se deschid altele. Ar fi bine să te reorientezi profesional și chiar să depui efoturi serioase de a-ți găsi un alt job.

Tranzitul lui Uranus între 16 Mai – 07 Noiembrie prin Semnul Taurului îți creează efecte în segmentul domestic. Schimbări de anvergură în relațiile familiale și în spațiul, casa în care locuiești! Multi Varsatori vor sa schimbe ceva radical, vor sa se desprinda de conditionari imprumutate si permise in familie, isi doresc sa se elibereze de poveri pe care si le-au asumat ani multi.

Un aspect important este legat de psihic, care poate fi destul de sensibil, motiv pentru care poti nevoia in acest an sa te izolezi, sa fii mai atent in interiorul tau, sa-st vindeci o serie de frici si inhibitii, sa-ti regasesti puterea si echilibrul.

Ferește-te de aceste zodii dacă nu vrei să te manipuleze! Te păcălesc mai ușor decât crezi!

Peşti. Pestii isi schimba viziunea, mintea, viata.

De-a lungul acestui an se conturează schimbări în felul tău de a fi și de te raporta la ceilalți, schimbări vizibile și nu foarte ușor de acceptat de către ceilalți.

Între 18 Aprilie și 27 Septembrie poți simți un soi de relaxare, o înțelegere și acceptare necondiționate a tot ce există în preajma ta, aspecte ce îți vor oferi o aură de mister și înțelepciune. Folosește energia perioadei pentru a te gândi pe îndelete la planurile tale de viitor și implică-te în activități culturale.

Eclipsele ce se vor construi de-a lungul acestui an pe Semnele zodiacale Leu,Vărsător, Rac îți oferă efecte pe segmentele muncii, al sănătății și al relațiilor sentimentale. Schimbări profesionale de anvergură, unele de neînțeles la prima vedere. La momentul potrivit ți se vor revela toate, deci ai răbdare și adaptează-te evenimentelor înconjurătoare.

Financiar, se incheie o perioada lunga de instabilitate si se instleaza una cu mai multa liniste, coerenta si chiar usurinta.

Relațiile sentimentale se vor revigora mai ales în a doua parte a anului, fiind șanse să te îndrăgostești sau să te ocupi ceva mai mult de copii. Implicare în activități de genul hobby.

În perioada 16 Mai – 07 Noiembrie, Uranus va tranzita Semnul Taurului, dinamizându-ți segmentul relațiilor cu anturajul apropiat. Relații noi interesante, originale, progresiste.