Premierul Tudose, replică dură, după ce a fost scos din sărite: "M-am cam săturat. Du-te, frate, acasă!"

Premierul Mihai Tudose spune că se va întâlni cu conducerea Băncii Naţionale a României (BNR) în luna ianuarie, deoarece aşteaptă să vadă cum va încheia sistemul bancar acest an fiscal.El a atacat din nou BNR, spunând că s-a săturat ca "nişte oameni de pe acolo să tot arunce în aer tot felul de lucruri publice" şi atunci câns sunt întrebaţi să spună că au vorbit în nume personal.

Întrebat, într-un interviu difuzat sâmbătă la Antena 3, dacă va avea o întrevedere cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, premierul Mihai Tudose a răspuns: "Da, am primit o scrisoare de la domnia sa, o să-i dau curs după ce se termină acest an. Să vedem cum închide sistemul bancar acest an fiscal, care a fost rolul Băncii Naţionale a României, fiindcă, repet, este Banca Naţională a României, nu a cuiva. Şi pe baza acestor analize, tot în ianuarie, o să avem şi o întâlnire şi o să vă fac şi public imediat concluziile, fiindcă eu (...) m-am cam săturat ca nişte oameni de pe acolo să tot arunce în aer tot felul de lucruri publice şi când îi întrebi - (spun că - n.r.) au vorbit în nume personal. Păi, du-te, frate, acasă, dacă tot eşti persoană fizică!".



Totodată, şeful Executivului a spus că BNR "poate să intervină" pe piaţă, atunci când este necesar.



"Eu vreau să-şi facă treaba ca Bancă Naţională a României, a României, repet. Nu este banca naţională a băncilor din România", a mai afirmat premierul Tudose.