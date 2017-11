Scandal în Parlament! Senatorii și deputații și-au însoțit discursurile de ulei, lapte și ouă

PNL vrea să răstoarne executivul, dar nu are voturi. Iar membrii grupului PSD au decis să iasă din sală la discursurile liberalilor. Şi în tot acest timp, în faţa Casei Poporului sunt proteste.

Guvernul Tudose dă cel mai important test de la învestire: moţiunea de cenzură depusă de PNL şi USR. Şedinţa a început cu un scandal, parlamentarii Puterii au decis să părăsească sala de plen în momentul citirii moţiunii. De cealaltă parte, opoziţia a protestat din bănci în timpul discursului premierului Tudose, informează Antena 3.

Premierul Mihai Tudose acuză opoziția pentru demersul „populist”, după care trece în revistă realizările Guvernului în domeniile sănătății și educației.

„Acesta este primul an când manualele școlare au fost gata la timp, la începutul școlii. Am finalizat construirea a 46 de grădinițe, s-au făcut progrese semnificative în ceea ce privește învățământul dual, unde am reușit să realizăm peste 200 de clase. Am acordat transport gratuit pentru toți studenții, pe calea ferată. Am lansat programul „România angajează”, prin acest program sprijinim pe toți cei care doresc să își găsească un loc de muncă”, a declarat premierul Mihai Tudose.