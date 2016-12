22 decembrie 1989, filă de istorie! ”Fuga lui Ceaușescu" sau goana românilor spre libertate! ”Puteam să fiu moartă. Am scăpat pixul și m-am aplecat să-l iau. Atunci a trecut glonțul”

Anul 1989 a fost marcat, la nivel internațional, de un val de evenimente care au condus la căderea, rând pe rând, a regimurilor comuniste din Europa Centrală și de Est. România a fost singura țară din această zonă în care trecerea de la totalitarism la democrație s-a făcut prin violență și în care conducătorii vechiului regim au fost executați.

Ziua de 22 decembrie a rămas cunoscută în istoria recentă sub numele de "Fuga lui Ceaușescu", având în vedere că la această dată soții Ceaușescu au părăsit clădirea Comitetului Central al PCR, la bordul unui elicopter.

22 DECEMBRIE 1989: La primele ore ale zilei, marile uzine bucureștene își încetează activitatea. Grupuri masive de muncitori de la Grivița Roșie, Vulcan, 23 August, Pipera, Republica, Întreprinderea de Mașini Unelte și Ansamble București se îndreaptă spre centrul Capitalei. Înaintarea acestora este oprită de baraje formate din trupe de miliție, securitate și armată, la câteva sute de metri de sediul Comitetului Central al P.C.R. Zecile de mii de manifestanți exercită o enormă presiune asupra dispozitivului militar care rezistă, fără a riposta.

Nicolae Ceaușescu anunță sinuciderea generalului Milea, numindu-l trădător și acuzându-l că a "sabotat aplicarea măsurilor și a lucrat în strânsă legătură cu străinii". La ora 10.59, postul de radio anunță instituirea, prin decret prezidențial, a "stării de necesitate" pe întreg teritoriul României. Anunțul este urmat de știrea:

"Informăm că ministrul forțelor armate a acționat ca un trădător împotriva independenței și suveranității României și, dându-și seama că este descoperit, s-a sinucis".

Vestea sinuciderii generalului Vasile Milea se răspândește cu repeziciune, la ferestrele caselor fiind scoase receptoare radio care informează direct oamenii de pe stradă. Mii de cetățeni pornesc spre centrul orașului. Este momentul în care trupele mecanizate din București părăsesc locurile de dispunere stradală din preajma sediului Comitetului Central și se îndreaptă spre cazărmi. Armata, rămasă fără comandant, acceptă primul semnal de retragere dat de generalul Victor Atanasie Stănculescu, prim-adjunct al ministrului apărării.

"Armata e cu noi!" Ceaușești părăsesc clădirea C.C. într-un elicopter

În aceste momente, sutele de mii de manifestanți scandează "Armata e cu noi!" și intră în Piața Republicii. O parte dintre manifestanți forțează intrările și pătrunde în sediul Comitetului Central. La ora 12.06, Nicolae și Elena Ceaușescu, însoțiți de Manea Mănescu, Emil Bobu, generalul Marin Neagoe și două gărzi de corp părăsesc clădirea C.C. al PCR, la bordul unui elicopter. În jurul orei 15.00 sunt arestați lângă municipiul Târgoviște, la 80 km nord de București.

În jurul orei 13.00, sediile Radioului și Televiziunii Române sunt ocupate de manifestanți, postul de radio transmițând în direct evenimentele. Televiziunea își începe emisia având în platou un grup de manifestanți în frunte cu actorul Ion Caramitru și poetul Mircea Dinescu.

Începe să se tragă în Capitală.

În cursul nopții de 22 spre 23 decembrie începe să se tragă în mai multe puncte din București, înregistrându-se victime în rândul armatei și populației. Sediul Televiziunii este atacat în forță și pentru puțin timp emisia este întreruptă.

Alis Grasu, actualul manager al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov, îşi aminteşte că, în 22 decembrie, multe maşini ale Salvării au fost duse în zonele de conflict. În drumul spre Comitetul Central, de unde trebuia să preia un pacient, a fost de două ori la un pas să fie lovită de gloanţe.

"Am cărat trei împuşcaţi. Apoi, am fost trimisă spre Comitetul Central, unde fusese anunţat un caz. Salvarea mergea destul de uşor. Eram toţi uşor crispaţi. La un viraj am scăpat pixul din mână. M-am aplecat să-l iau. În clipa aceea, un glonţ a trecut prin parbriz, exact în locul în care aş fi fost dacă nu mă aplecam după pix. Ne-am tras sufletul, eu şi şoferul, şi am plecat mai departe", povesteşte Alis Grasu.

În schimbul de focuri din Piața Republicii, trăgându-se din clădirea fostului Palat Regal, ce adăpostea Muzeul de Artă, spre clădirea CC al PCR și asupra mulțimii din piață, este incendiată clădirea Bibliotecii Centrale Universitare. Soții Ceaușescu, reținuți de milițieni, sunt transferați de la sediul Inspectoratului de Miliție la Unitatea Militară 01417 din Târgoviște. Generalul Victor Atanasie Stănculescu ordonă întărirea dispozitivului de apărare al unității.

Surse: Agerpres, Mediafax