A mai murit un Rege! N-a erupt la știri, nu va fi cărat pe-afet de tun, nu-i doliu nici măcar o oră. ”M-a arestat un văr. Am băgat și pușcării, și lagăre!”

Ioan Roșca din Mândra, 86 de ani, unul dintre ultimii luptători anticomuniști din Munții Făgăraș, a trecut la cele veșnice duminică, după slujbă. Fost membru al ”Frăției de Cruce de la Radu Negru”, Roșca a sprijinit luptătorii care au rezistat eroic atacurilor Securității, vreme de aproape 12 ani. ”M-au luat înainte de examenul de Bacalaureat”...A ajuns la Gherla, în Deltă, la Periprava. N-a fost breaking news, iar a sa înmormântarea va fi făcută în liniște, ala cum a și trăit...

Lumea n-are vreme de el. De unii precum ei. Regele, legile justiției și protestele ocupă tot timpul. Veți spune că titlul e forțat, că-i pus pentru a atrage clickuri și că un țăran din Mândra n-are nimic în comun cu Majestatea Sa. Oare?

Ioan Roșca s-a născut în aceeași lună, octombrie, ca și Regele Mihai, doar că 10 ani mai târziu. De acolo, din Râușor, locul de baștină, a ajuns la Făgăraș, la liceul ”Radu Negru”, unde era faimoasa ”Frăție de Cruce”. La 16 ani, pe când Majestatea Sa dănțuia la nunta viitoare regine Elisabeta a II-a a Marii Britanii, Ioan Roșca a intrat în Frăție. L-a început, trăgea la șapirograf manifeste anticomuniste. Pe băncile aceluiași colegiu își tocise coatele și Ion Gavrilă Ogoranu, leganda vie, probabul cel mai mare luptător al nostru. Roșca aflase de el, de tovarășii lui și de rezistența grupului ”Negoiul”. În anul în care Mihai părăsea România, Roșca a cerut să poată urca la partizani, cu mâncare. A început să meargă la ei, să le care cele de trebuință oamenilor care, vreme de aproape 12 ani, aveau să lupte contra comuniștilor și contra Securității.

Un văr de-al său l-a săltat la 20 de ani

Dormea în dulapuri cu fund dublu, viața sa se consuma numai noaptea...L-au aflat..”M-au luat cu puţin înainte de examenul de Bacalaureat. Se întâmpla pe 23 aprilie 1951. Stăteam în gazdă la Făgăraş şi mă aşteptam să vină Securitatea după mine. Se făceau arestări, dar credeam că scap. Cu o zi înainte trebuia să merg la un coleg în Beclean, dar nu am mai plecat. Am adormit seara, iar la 4 dimineaţa am auzit forfotă mare la uşă. În momentul acela am visat-o pe mama, care era foarte veselă, cum n-am mai văzut-o niciodată. Cei care au venit au căutat prin cărţile mele. Au găsit o scrisoare către partizani. Culmea, printre ei era şi un văr de-al doilea. Mi-a spus: <<îmbracă-te să nu mori pe acolo>>. M-au dus la Miliţie la Făgăraş, de aici la Sibiu, mereu legat la ochi“.

I-au dat 12 ani. Fix când Majestatea Sa, în care crezuse enorm, lua calea Statelor Unite. L-au dus la Sibiu, la Jilava, la Gherla, la Aiud. Voi ați putut citi? Jilava, Gherla, Aiud...N-a fost de ajuns. L-au transferat în lagărele din Deltă. L-au bătut la Noua Culme, l-au bătut la Grindu, l-au bătut la Periprava...I-au mai dat patru ani în plus, fără motiv, doar așa, să fie...

Când a ieșit, nu mai era om. Dar a continuat să lupte. Mai ales împotriva uitării. Nimeni nu și-l mai amintea. Abia prin 2012, un grup de elevi de la Colegiul Național ”Radu Negru” a pornit la drum un proiect prin care aduceau un omagiul luptătorilor anticomuniști. I-au dat și lui Ioan Roșca o diplomă. Prea puțin și prea târziu...

S-a stins duminică, 10 decembrie, nițeluș după slujbă. O alta se ținea la Lausanne, televizată de toată lumea. Plecarea sa n-a fost breaking news. Făgărașul nu s-a pus în doliu, țara n-a oprit serbările de Moș Crăciun de la grădinițe. Un ziar local și, de aici, unul central, au dat un boț de știre. Până și pozele cu el-s greu de găsit... A plecat așa cum a trăit: demn și liniștit.

Drum lin spre lumină, nea Ioane!

Sursa: bunaziuafagaras.ro