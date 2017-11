Unul dintre cei mai "păcătoşi" artişti de la noi a trăit o experienţă incredibilă pe Muntele Athos.

Momentele prin care a trecut au fost la limita paranormalului şi pentru câteva clipe a simţit că nu se mai află pe pământ.

”Am simțit nevoia să merg acolo. Prima dată am fost șocat de cum trăiesc oamenii în acel loc. Când am ajuns, am simțit că nu sunt pe Pământ”, a povestit Nonis G, artistul cunoscut pentru super piesa ”Lăsați femeile să facă ce vor”.