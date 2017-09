Alarmă! Şase sute de mii de români sunt oficial consumatori de cannabis. Mulţi fumează drogul încă de pe băncile şcolii

Consumul de droguri ajunge la cote-record în România. Peste 6 sute de mii de români sunt sinceri şi admit că fumează cannabis.

Cei mai mulţi sunt elevi şi studenţi, care spun că drogul interzis îi ajută să treacă peste stresul uzilnic. Dacă autorităţile sunt alarmate şi vorbesc de o epidemie, tot mai mulţi cer legalizarea ierbii măcar în scopuri medicale.

Cel mai tânăr consumator de cannabis din România face o mărturie cutremurătoare. Spune că mergea la şcoală doar ca să fumeze. S-a crezut invincibil.

După ce oamenii legii au găsit asupra sa jumătate de gram de cannabis, procurorul a decis ca Andrei să meargă la consiliere. Îi e greu să se lase în totalitate. Deşi ştie că marijuana e o poartă spre droguri şi mai periculoase.

Spre disperarea poliţiştilor, cererea de canabis e în creştere, apar noi crescători amatori peste noapte, iar seminţele şi utilajele se vând online. Totul sub un subţire paravan de legalitate.

"Vând oricui şi încearcă să dea o formă legală. Pun în vânzare aceste seminţe persoanelor pasionate de biologie. Bun, dacă dumnealor cred că putem să fim duşi de nas... treaba lor", avertizează Claudiu Cucu, directorul Direcţiei de Combatere a Crimei Organizate.

Sunt şi părinţi care spun că planta, sub formă de tinctură, face minuni pentru copiii lor.

"Eu îmi droghez copilul din momentul în care am primit diagnosticul de epilepsie. Copilul meu lua 7 epileptice pe zi. Marijuana medicinală nu este legală, este o plantă, nu are reacţiile adverse pe care le are un medicament pentru epilepsie", mărturiseşte Adele Chirica, reşedintele Asociatiei pentru Dravet si alte Epilepsii Rare.

