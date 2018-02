"Am un copil mort, care zace la trei metri sub pământ". Cei 11 bebeluşi arşi, în incendiul de la Maternitatea Giuleşti, eroi într-un film impresionant, în care joacă și Maia Morgenstern

Este vorba despre "Scurtcircuit", în regia lui Cătălin Saizescu, fiul regretatului Geo Saizescu. Nouăzeci de actori, printre care Magda Catone, Maia Morgenstern şi George Ivaşcu, aduc pe ecrane povestea care a zguduit o ţară întreagă în august 2010.

Un scurtcircuit, produs la instalaţia improvizată de aer condiţionat, a aprins focul la Secţia de Terapie Intensivă, acolo unde erau 11 bebeluşi cu probleme. Doar cinci au supravieţuit.

"N-o să mă pot resemna niciodată. N-am cum să mă pot resemna. Am un copil mort, care zace la trei metri sub pământ"

Maternitatea Giulesti: Prima si ultima poza a unui bebelus

Între timp, sistemul şi-a găsit vinovaţii: asistenta care era pe tură în acea zi toridă, conducerea spitalului şi electricianul. Instanţa a stabilit preţul celor 6 vieţi la patru milioane de euro.

Cu lacrimi în ochi, Magda Catone şi-a amintit că, în urmă cu 22 de ani, şi-a adus fiul pe lume tot la Maternitatea Giuleşti. Acolo a născut doi copii şi Georgiana, cea care dă viaţă personajului asistentei vinovate.

În total, a fost nevoie de 90 de actori de toate vârstele. Bebeluşii au fost creaţi cu ajutorul efectelor speciale şi s-a lucrat cu foc deschis. Filmul s-a turnat în fostul spital Caritas şi chiar la Maternitatea Giuleşti, însă după ce a fost renovată. Pelicula, premiată deja la Shanghai şi la Cairo, intră în cinematografe pe 23 februarie.