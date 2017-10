Anunțul meteorologilor! Cum o să fie vremea de CRĂCIUN și REVELION. Vești proaste pentru ROMÂNI!

Meteorologii estimează pentru următoarele trei luni o vreme ce se va încadra, în general, în limitele normale ale perioadei, în timp ce la nivelul precipitaţiilor acestea se anunţă excedentare, raportat la media multianuală a fiecărei luni, relevă prognoza de specialitate, valabilă pentru intervalul octombrie - decembrie 2017, publicată de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

În octombrie, temperatura medie va avea valori peste normalul climatologic al perioadei, în sud, sud-est şi local în vest, dar şi apropiate de normal în restul ţării. Măsurătorile de specialitate relevă o medie multianuală lunară pentru a doua lună de toamnă de 9,6 grade Celsius, fiind luaţi în calcul parametrii monitorizaţi în intervalul 1981 - 2010. În ceea ce priveşte valorile termice medii, specialiştii ANM estimează, în perioada analizată, valori medii de temperatură de până la 14 grade Celsius în Dobrogea, de până la 13 grade în Banat, respectiv de până la 12 grade în Oltenia, Muntenia şi Moldova.



De asemenea, la nivelul aceleiaşi luni, precipitaţiile totale vor fi, în general, apropiate de mediile multianuale, cu excepţia regiunilor centrale, vestice şi estice, unde local acestea vor avea o tendinţă spre excedent. Media multianuală a precipitaţiilor pentru luna octombrie este stabilită la 43,5 litri/metrul pătrat. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii sunt estimate în Oltenia (până la 70 l/mp) şi Maramureş (până la 68 l/mp), iar cele mai scăzute în Dobrogea şi Moldova (până la 41 l/mp).

Pentru luna noiembrie, meteorologii estimează temperaturi medii ce se vor situa peste normalul climatologic în sud, sud-est şi local în vest, şi vor fi apropiate de normal în restul regiunilor. În condiţiile în care media multianuală a lunii este de 3,8 grade Celsius, cele mai scăzute temperaturi medii se vor înregistra în zona Moldovei şi Transilvaniei (între zero şi 5 grade Celsius), iar valori termice medii mai ridicate, de până la 8 grade Celsius, se vor consemna în Dobrogea.

Cantităţile totale de precipitaţii se vor situa, în general, în limite normale în cea mai mare parte a teritoriului. Acestea pot fi excedentare în regiunile centrale, adică peste norma stabilită la 41,5 l/mp. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii se vor consemna în Oltenia (până la 81 l/mp), Maramureş (până la 77 l/mp) şi Crişana (până la 63 l/mp). La polul opus se află Moldova, cu cantităţi de apă cuprinse între 23 şi 36 l/mp.

Potrivit ANM, în prima lună de iarnă a acestui an, temperaturile medii ale aerului vor fi cuprinse în limite apropiate de mediile multianuale, stabilite prin măsurători de specialitate, la -0,8 grade Celsius, în majoritatea regiunilor, local mai ridicate decât acestea în sud-estul ţării. Temperaturile medii vor fi cuprinse între -5 şi zero grade Celsius, în Moldova şi Transilvania, respectiv între zero şi trei grade Celsius, în Dobrogea.

Pe de altă parte, precipitaţiile totale vor fi local excedentare în regiunile centrale şi sudice, şi apropiate de mediile climatologice în restul teritoriului. Măsurătorile de specialitate au stabilit o normă medie lunară a precipitaţiilor, pentru decembrie, de 44,8 l/mp, conform ANM. În zona Maramureşului, cantităţile medii de precipitaţii ar putea ajunge la 92 l/mp, în Oltenia la 87 l/mp, în Banat şi Crişana (până la 70 l/mp), iar în Dobrogea şi Moldova, cel mult 40 l/mp.

Estimările sezoniere sunt realizate de Centrul European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia, şi au un grad de realizare de aproximativ 60%.