Cod galben de ceaţă în opt judeţe, până la ora 23.00. Lista cu județele și localitățile afectate

Meteorologii au emis, sâmbătă, o avertizare cod galben de ceaţă pentru opt judeţe, valabilă până la ora 23.00. Vizibilitatea va scădea în unele lococuri chiar şi sub 50 de metri şi se va depune chiciură.

Potrivit meteorologilor, vor fi sub cod galben de ceaţă judeţele Galaţi şi Teleorman, zonele joase din judeţele Vrancea, Bacău, Neamţ şi Suceava, dar şi zeci de localităţi din judeţele Harghita şi Covasna.

Astfel, ceaţa va apărea în localităţile Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Topliţa, Cârţa, Ciceu, Ciucsângeorgiu, Ciumani, Cozmeni, Dăneşti, Ditrău, Frumoasa, Gălăuţaş, Joseni, Lăzarea, Leliceni, Mădăraş, Mihăileni, Păuleni-Ciuc, Racu, Remetea, Sâncrăieni, Sândominic, Sânmartin, Sânsimion, Sântimbru, Sărmaş, Siculeni, Subcetate, Suseni, Tomeşti, Tuşnad, Voşlăbeni, din judeţul Harghita, şi localităţile Sfântu Gheorghe, Covasna, Târgu Secuiesc, Arcuş, Boroşneu Mare, Brateş, Breţcu, Catalina, Cernat, Chichiş, Estelnic, Ghelinţa, Ghidfalău, Ilieni, Lemnia, Mereni, Moacşa, Ojdula, Ozun, Poian, Reci, Sânzieni, Zăbala, Zagon, din judeţul Covasna.

Potrivit meteorologilir, se va semnala ceaţă care determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m, izolat sub 50 m. În plus, se va depune chiciură.

Avertizarea este valabilă până la ora 23.00