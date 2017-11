Cum va fi vremea în următoarele trei luni: decembrie, ianuarie și februarie! „În nopțile cele mai reci putem avea temperaturi sub minus 30 de grade!”

Meteorologii estimează pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie o vreme ce se va încadra, în general, în limitele normale ale perioadei de iarnă, local mai coborâte în centrul, nordul și nord-estul țării, în timp ce precipitațiile vor fi excedentare în majoritatea regiunilor, relevă prognoza de specialitate, valabilă pentru intervalul decembrie - februarie 2017, publicată de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În luna decembrie, temperatura medie lunară va avea valori apropiate de normalul climatologic, local mai coborâte în regiunile centrale și nord-estice, dar și mai ridicate în sud-est.

Măsurătorile de specialitate relevă o medie multianuală lunară pentru prima lună de iarnă de—0,8 grade Celsius, fiind luați în calcul parametrii monitorizați în intervalul 1981 — 2010. În ceea ce privește valorile termice medii, specialiștii ANM estimează, în perioada analizată, valori medii de temperatură între — 5 și 0 grade Celsius în Transilvania și Moldova, între zero și două grade Celsius, în Banat și Crișana, între—2 și 1 grad Celsius, în Oltenia și Muntenia, iar în Dobrogea, între zero și trei grade Celsius.

De asemenea, precipitațiile totale în luna decembrie vor fi, local, excedentare în regiunile centrale, estice și sud-estice și apropiate de mediile climatologice în restul teritoriului. Media multianuală a precipitațiilor pentru luna decembrie este stabilită la 44,8 litri/metru pătrat. Cele mai mari cantități de precipitații sunt estimate în Maramureș (până la 92 l/mp) și Banat și Crișana (până la 70 l/mp), iar cele mai scăzute în Dobrogea și Moldova (până la 40 l/mp).

Pentru luna ianuarie, meteorologii estimează temperaturi medii ale aerului ce vor fi apropiate de normal, exceptând centrul, nordul și nord-estul țării, unde vor fi, local, sub media climatologică. În condițiile în care media multianuală a lunii este de—2,1 grade Celsius, cele mai scăzute temperaturi medii se vor înregistra în zona Moldovei și Transilvaniei (între—7 și—1 grade Celsius), iar valori termice medii mai ridicate se vor consemna în Muntenia (între—2 și 0 grade Celsius) și Dobrogea (-1 și 2 grade Celsius).

Cantitățile totale de precipitații vor fi în luna ianuarie, în general, excedentare în cea mai mare parte a teritoriului, norma climatologică fiind de 33,6 l/mp. Cele mai mari cantități de precipitații se vor consemna în Maramureș (până la 74 l/mp), Oltenia (până la 57 l/mp) și Banat-Crișana (până la 54 l/mp). La polul opus se află Dobrogea și Moldova, cu cantități de precipitații cuprinse între 14 și 31 l/mp.

Potrivit ANM, în ultima lună de iarnă calendaristică, temperaturile medii vor avea valori apropiate de normalul climatologic în cea mai mare parte a țării, media lunară fiind stabilită la—1 grad Celsius. Pe regiuni, temperaturile medii vor fi cuprinse între—5 și zero grade Celsius, în Moldova și Transilvania, între—2 și 2 grade Celsius în Oltenia, și între zero și două grade Celsius, în Banat și Dobrogea.

În februarie, cantitățile totale de precipitații vor fi apropiate de normalul climatologic în regiunile sudice și estice, dar în restul țării vor fi în general excedentare.

Măsurătorile de specialitate au stabilit o normă medie lunară a precipitațiilor, pentru februarie, de 31,6 l/mp, conform ANM. În zona Maramureșului, cantitățile medii de precipitații ar putea ajunge la 57 l/mp, în Oltenia la 55 l/mp, în Banat și Crișana (până la 50 l/mp), iar în Dobrogea și Moldova, 26, respectiv 28 l/mp.

Estimările sezoniere sunt realizate de Centrul European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia, și au un grad de realizare de aproximativ 60%.

La sfârșitul lunii octombrie, directorul general adjunct al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu, anunța că în prima lună de iarnă, vor apărea în mod normal episoade cu ger pe zone mai extinse și temperaturi de minus 20 de grade Celsius, iar pentru luna ianuarie "semnalul dat de centrul european și de alte centre climatologice din lume este că temperaturile ar putea fi sub media climatologică pe partea de nord și de centru a teritoriului, apropiate de normă în rest, iar precipitațiile să fie mai multe în partea de centru și de vest a țării".

"Acest semnal poate fi îngrijorător, știut faptul că luna ianuarie este statistic cea mai rece lună din calendar, în care în nopțile cele mai reci putem avea temperaturi sub minus 30 de grade și acest semnal al unor temperaturi mai scăzute decât norma este un semnal al unor episoade de ger", a arătat Florinela Georgescu, la o videoconferință cu prefecții, la sediul MAI, în 20 octombrie.

Ea a mai precizat că centrele climatologice din lume vorbesc despre posibilitatea ca fenomenele cele mai severe să fie în a doua parte a iernii.

"Deci trebuie să fim foarte atenți ce urmează dincolo de jumătatea lunii ianuarie și mai ales în luna februarie, știut fiind că în ultimii ani episoadele cu ger mai sever au fost în această perioadă a iernii", a spus Florinela Georgescu.

Potrivit meteorologilor, evenimentul cel mai sever al iernii 2016/2017 l-a reprezentat viscolul din intervalul 5-7 ianuarie 2017, acesta impunând emiterea unui număr de patru coduri roșii în ziua de 6 ianuarie 2017.

Media climatologică pentru iarna 2016/2017 a fost de—2,5 grade C, față de valoarea din iarna precedentă de 1,3 grade C și de față de o medie de—1,3 grade C în perioada 1981-2010. În 2016, au fost emise 101 avertizări generale, în creștere de la 96 în 2015.

De asemenea, în iarna 2016-2017 au fost emise 24 de avertizări nowcasting Cod portocaliu, față de 9 în iarna 2015-2016.