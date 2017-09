De-a râsu'-plânsu'! Un șofer a rămas captiv pe Centura Capitalei, după ce mașina i s-a înțepenit în beton: "Am dat drumul traficului pe 4 benzi, în condiţii de siguranţă"

O mașină a rămas captivă pe Centura Capitalei, după ce nu a mai putut să înainteze. Șoferul a rămas blocat în betonul proaspăt turnat. Tronsonul dintre Chitila și autostrada A1 a fost inaugurat în urmă cu trei săptămâni de ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc.

Se pare că în zonă nu existau marcaje speciale, iar ultimul strat de asfalt nu fusese încă turnat.

„Am dat circulaţiei 7,5 km noi din Centura de Nord a Capitalei, pe 4 benzi. Deşi începute încă din mai 2013, lucrările la sectorul de centură, cuprins între A1 şi DN7, au stagnat pentru o lungă perioada de timp. Abia după nenumăratele vizite pe şantier, aceste lucrări au fost reluate în ritm accelerat.

Acum, Centura de N-V a Capitalei este deschisă în mare parte circulaţiei pe 4 benzi şi mai sunt restricţii doar în zona km 57, unde lucrările urmează să se încheie la jumătatea lunii octombrie. Exact aşa cum am promis, am şi realizat. Am dat drumul traficului pe 4 benzi, în condiţii de siguranţă a circulaţiei”, spunea ministrul Răzvan Cuc, pe 31 august, la momentul inaugurării, scrie libertatea.ro.