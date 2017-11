Despăgubire record pentru Iulia, tânăra gravidă spulberată pe o trecere de pietoni! Femeia se află într-o stare vegetativă

Iulia Ganea, tânăra din Cristian, care a fost spulberată pe trecerea de pietoni în mai, pe când era însărcinată în luna a opta și care acumse află în stare vegetativă, va primi o despăgubire record de aproape 1,5 milioane de euro.

In 18 mai 2015, Iulia Ganea era spulberata pe trecerea de pietoni de o masina la volanul careia se afla Liviu Neculicioiu, un angajat al Primariei Cristian. Soferul era baut si circula cu viteza excesiva prin localitatea brasoveana.

Laurențiu Ganea, soțul victimei, a investit toți banii pe care i-a primit din donații pentru recuperarea Iuliei: „Am primit sprijin și din partea bisericii române - 5.000 de euro - , dar este greu să continuăm în Israel, este foarte costisitor. Am cheltuit deja peste 100.000 de dolari pe tratamente! Măcar să se facă ea bine”.

Câştigarea primului termen în procesul civil îi dă speranţe lui Laurenţiu Ganea.

"Noi am cerut daune de peste 3 milioane de euro, judecătorul a considerat că 1,5 milioane de euro este de ajuns. Este o sumă într-adevăr mare, dar ţinând cont de nevoile Iuliei aceşti bani sunt buni, dar nu cred că sunt suficienţi. Noi vrem să plecăm în străinătate, pe termen lung, la o clinică privată, iar cheltuielile sunt foarte mari. Dacă plecăm pentru un an, doi, practic toţi banii se vor duce acolo. Nimeni nu îmi garantează că Iulia îşi va reveni, dar eu am obligaţia să încerc. Ea cât trăieşte are o şansă şi vom trage de ea. Deci nu abandonăm lupta", spune soţul Iuliei, potrivit click.ro.