Gestul sfâșietor al unei fetițe de nouă ani, în ziua în care au fost înmormântați tatăl și surioara sa: "A cerut să meargă la capelă când nu era nimeni..."

Sute de oameni și-au luat rămas bun de la preotul Petru Gavril și de fetița lui de șase ani, Anisia, ambii morți într-un tragic accident rutier. În urmă, a rămas o micuță de doar nouă ani, care și-a condus jumătate din familie pe ultimul drum. Mama, cealaltă soră, unchiul și mătușa se zbat între viață și moarte.

Psihologul spitalului din Suceava, femeia care a primit în grijă cazul Alexiei, a povestit că fetița le-a scris câte o scrisoare tatălui și surorii sale, bilete pe care le-a dus la capela unde trupurile neînsuflețite fuseseră depuse.

Geanina Cîrlan este femeia care a avut ingrata sarcină de a-i da vestea Alexiei. Prin natura meseriei, psihologul i-a explicat fetiței ce s-a întâmplat cu familia ei.

”Trebuie să ştie, este benefic pentru ea să vorbim despre suferinţa pe care o are. Este important să comunice, să vorbească despre ceea ce simte. Am vorbit despre viaţă şi despre moarte, este foarte matură în gândire. S-a comportat şi se comportă foarte firesc, tatăl lor le-a vorbit despre ciclul vieţii şi al morţii şi a reacţionat extrem de matur. Este un copil căruia nu îi este teamă de moarte şi asta este rodul educaţiei primite de la părinţi, de la tatăl ei, mai ales. Ieri am învăţat multe de la un copil de 9 ani”, a declarat Geanina Cîrlan.

Ea a mai spus că micuța Alexia a cerut să-și ia rămas bun de la tatăl și sora ei înainte să fie înmormântați. Ea a mers la capela unde erau depuse trupurile lor într-un moment al zilei când nu mai era nimeni acolo. Și-a luat rămas bun împreună cu duhovnicul ei, iar înainte să meargă la capelă a cerut să fie dusă acasă pentru a lua o brățară și o iconiță, ultimele daruri pentru cei dragi.