Horoscop 2018 Capricorn. Cum îi merge zodiei Capricorn în anul 2018

Horoscop 2018 Capricorn. Este anul redobandirii puterii si autoritatii personale. Capricornii joaca dupa cum le canta Saturn, adica organizat, disciplinat, eficient si responsabil.

Saturn le aduce Capricornilor dorinta de cristalizare a drumului profesional, dar mai ales schimbari interioare care sa-i imputerniceasca. Un an in care pot construi durabil, de calitate, orice drum pe care il aleg. Se pot redefini pe interior si exterior, iau masuri in ce priveste infatisarea lor, se “sculpteaza” la trup si la suflet.

Horoscop 2018 Capricorn. Traversezi o perioadă a vieții în care personalitatea ta se află într-un amplu proces de transformare interioară. Astfel, până pe 06 August este posibil să te izolezi ceva mai mult față de ceilalți și să te implici numai în activități ușoare și strict personale. Ascultă-ți vocea interioară și semnalele organismului. Sănătatea este vulnerabilă, deci fii prudent și îngrijește-te corespunzător.

Horoscop 2018. Se anunţă schimbări radicale pentru multe zodii. Previziunile complete pentru noul an.

În perioadele 17 Martie – 16 Mai și 14 August – 11 Septembrie vei avea tendința să ripostezi la tot ce vine din partea celorlalți sau să fii foarte provocator, un soi de săgeată îndreptată împotriva a tot și toate. Controlează-ți stările de spirit și manifestările, pentru că sunt momente pasagere în care este bine să-ți canalizezi excesul energetic spre acțiuni constructive și spre ceea ce îți este ție de folos.

Horoscop 2018 Capricorn. Eclipsele acestui an, de pe Semnele zodiacale Leu,Vărsător, Rac îți oferă efecte deosebite în segmentul financiar și în segmentul partenerial. Posibilități noi de câștig din munca proprie, finalul unei etape de câștig de la și prin alții, rezolvări privitoare la moșteniri, partaje sau afaceri.

De evitat cheltuielile majore și datoriile de orice fel! Relațiile sentimentale se dinamizează prin prezența lui Uranus în Semnul Taurului în prioada 16 Mai – 07 Noiembrie. Surprize de proporții!