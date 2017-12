”I-am dat niște bănuți și de ei a cumpărat o pâine!” Mihăiță s-a născut sănătos. În primul an, la școală, un coleg i-a pus piedică, s-a lovit la cap și s-a prăbușit într-o baltă de sânge

Povestea unui băiețel cu ochii mari, născut și crescut într-o familie modestă din Panciu, orășel din județul Vrancea, a impresionat numeroși cititori ai unei publicații locale.

Mama băiatului i-a povestit jurnalistei de la Monitorul de Vrancea întreaga poveste. Cum în familia ei, săracă, dar fericită, s-a petrecut cel mai mare necaz. O întâmplare banală, care nu prevestea nimic atât de grav, care avea să le răpească bucuria din ochi. Acum le-a rămas doar speranța.

„S-a întâmplat în urmă cu trei ani, când Mihai era în clasa 0. Un coleg i-a pus piedică și băiatul a căzut, și-a spart capul de colțul băncii și a rămas acolo, inconștient. Profesorii au chemat Salvarea, băiatul meu era plin de sânge... Am plecat cu Smurd-ul la Focșani. De abia acolo și-a revenit. La spital i-au făcut raze la cap, și-au zis că nu are nimic”, a povestit femeia, potrivit sursei citate.

Și viața lor a curs mai departe, zi după zi, săptămână după săptămână, lună după lună... Până într-o zi, când toate speranțele de normalitate s-au năruit. „După șase luni de la întâmplare, când a venit de la școală, Mihăiță a căzut jos, în prag, fără cunoștință și înțepenit tot. M-am speriat foarte tare, am plecat imediat cu el la spital și de acolo am ajuns de urgență la Spitalul Obregia din București. Și acolo i-au pus diagnosticul”, a spus femeia care și-a exprimat dorința de a-și păstra anonimatul către jurnaliști. Diagnosticul pus de medici: chist arahnoidian intracerebral care a provocat o întârziere psihică ușoară și crize convulsive recurente simptomatice.

Viața lui Mihăiță s-a schimbat complet. Nu mai poate face față la școală, nu mai reușește să stea la toate orele de curs pentru că dacă obosește, dacă se emoționează, dacă se enervează, dacă se supără, poate face în orice moment o criză. Iar ceilalți copii... se sperie.

”N-am avut cum să mă duc... Eu lucrez aici toată ziua, am salariul minim pe economie și mai avem alocația dublă a lui Mihăiță, și cele două alocații ale fraților lui care sunt la liceu. Ne descurcăm... Adică, știți, n-aș vrea să creadă lumea că eu cer ceva acum, sau să râdă de noi și de băieții care sunt la liceu... Eu am muncit toată viața din greu să-i cresc, am avut o viață grea și chinuită motiv pentru care am divorțat de soțul meu. Și dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Mihăiță, ne-am străduit să facem tot ce putem ca lui să-i fie bine”, mai spune mama băiețelului.

Pentru a-i sări în ajutor lui Mihăiță și familiei lui, Monitorul de Vrancea a demarat o campanie. Vezi detalii AICI!

Sursa și credit foto: Monitorul de Vrancea