LA MULŢI ANI, 2017! Mii de români s-au adunat în pieţele din centrul oraşelor pentru a sărbători trecerea în noul an

Mii de români s-au adunat în pieţele din centrul oraşelor pentru a sărbători trecerea în anul 2017, asistând la concerte şi la focul de artificii de la miezul nopţii.

În Capitală, mii de oameni, care au plecat de acasă cu pahare şi şampanie, participă la cele două petreceri în aer liber din Piaţa George Enescu şi din parcul Titan, unde printre cei care au urcat pe scenă se numără Delia şi B.U.G. Mafia.

La ”Selfie de Bucureşti” din centrul oraşului au loc concerte Holograf, Ştefan Bănică Jr., Andreea Bălan, Proconsul, Corina, Vunk, What's Up, Adda, Voltaj, Pepe, Mihail şi Camioane în Mulţime, în timp ce bucureştenii care au ieşit la petrecerea din parcul Titan, ce a început la ora 19.30, asistă la concerte cu Viţa de Vie, Annes, ROA, Leo Iorga & Pacifica, Blade Strings, Adriana Rusu şi Mihai Margineanu & Band.

Programul celor două petreceri este completat de focuri de artificii la miezul nopţii.

Şi în alte oraşe mii de oameni au ieşit în pieţele centrale pentru a sărbători trecerea în noul an.

La Braşov, petrecerea de Revelion din Piaţa Sfatului a început mai târziu faţă de alţi ani, respectiv de la ora 23.00, când pe scenă au urcat DJ Project, Anna Lesko şi Trupa Coco. După încheierea concertelor, cei prezenţi vor asista la un show cu lasere care vor fi proiectate pe clădirile din Piaţa Sfatului, iar la miezul nopţii petrecerea se încheie cu un foc de artificii. La Braşov, temperaturile vor coborî în această noapte până la minus 15 grade Celsius, potrivit meteorologilor.

La Arad, sute de oameni petrec Revelionul în Piaţa Revoluţiei, unde începând cu ora 22.30 pe scena instalată de municipalitate au loc concerte ale unor formaţii locale de muzică uşoară - Nova Band, Hidro Grup 8, Q Band & Claudia Iuga, Trupa de Serviciu, Melisa Ţolea şi Mira. În zonă, sunt instalate căsuţe comerciale la care se pot servi vin fiert şi produse culinare tradiţionale, iar la ora 24.00, cei prezenţi vor asista la focurile de artificii organizate de Primăria Arad, care vor dura 15 minute.

La Timişoara, sute de oameni petrec Revelionul în Piaţa Victoriei, pe platoul din faţa Operei fiind amplasată o scenă unde au loc concerte. Programul a început la ora 20.00 cu un concert sustinut de Geo Da Silva & Sean Norvis, la ora 21.00 pe scenă a urcat trupa ALPHA Team, iar la 22.00 trupa Cobzality. Cel mai aşteptat concert a fost, însă, cel susţinut de Ştefan Bănică jr., de la ora 23.00. Ca în fiecare an, miezul nopţii este marcat de un foc de artificii, programul de Revelion fiind pregătit şi în acest an de primărie.

La Cluj-Napoca, petrecerea de Anul Nou are loc, ca aproape în fiecare an, în Piaţa Unirii. Primăria a cumpărat 700 de sticle de şampanie care vor fi deschise după trecerea în anul 2017, eveniment care va fi marcat cu un foc de artificii ce va dura aproximativ 10 minute. Scena din Piaţa Unirii va fi rezervată preponderent artiştilor clujeni, cei prezenţi în piaţă asistând la concertul aniversar al trupei Semnal M, iar după miezul nopţii pe scenă vor urca clujenii de la BigToneZ. Târgul de Crăciun din piaţă este şi el deschis în noaptea dintre ani, iar accesul pe patinoar este gratuit.

La Sibiu, petrecerea are loc în Piaţa Mare a oraşului, unde a fost pregătit un spectacol muzical, jocuri de lumini şi lasere, dar şi foc de artificii la miezul nopţii. Capetele de afiş ale programului sunt Uriah Heep şi Carla’s Dreams, dar vor urca pe scenă şi Maxim, Domino şi Daggu Project. Artista Rita, care avea programat şi ea un concert în Piaţa Mare, a anunţat în ultima clipă că, din cauza unui deces în familie, nu va putea participa, fiind înlocuită de organizatori cu Ana Baniciu. Concertele au început la ora 21:00 şi se vor încheia la 1:00. La miezul nopţii, are loc un spectacol de artificii, pe fond muzical, combinat cu efecte pirotehnice.

Şi primăriile din Alba Iulia şi Sebeş au pregătit pentru noaptea de Revelion focuri de artificii, dar şi cadouri pentru cei care la miezul nopţii au ieşit în stradă pentru a primi noul an. Din Piaţa Cetăţii din Alba Iulia poate fi admirat un spectacol de artificii, iar cei care au întâmpinat noul an în piaţă au primit gratuit calendare cu imagini reprezentative din oraş. Şi la Sebeş, noul an este întâmpinat cu focuri de artificii în parcul central, unde cei prezenţi au primit în dar calendare cu fotografii din oraş.

Şi la Craiova, Primăria a organizat Revelion în aer liber, în centrul oraşului, unde concertează Alex Velea, Alina Eremia, dar şi Like Chocolate. Spectacolul a început la 22.30 şi se va încheia la 00.30.

La Constanţa, mii de oameni petrec în Piaţa Ovidiu, unde au loc concerte susţinute de Anda Adam, Voltaj şi Cargo.

La Ploieşti, Primăria organizează şi anul acesta revelion în stradă, pe scena amenajată în centrul oraşului, pe platoul din faţa Palatului Culturii, unde concertează, începând cu ora 22.00, Nico, Doddy, Paula Selling, Shift, Mihai Margineanu & Band, iar la miezul nopţii are loc un spectacol cu artificii.

Piteştenii sunt şi ei invitaţi la Revelion în aer liber. Primăria Piteşti organizează, începând cu ora 23.00, un spectacol susţinut de Elena Ionescu, fosta solită a trupei Mandinga. La trecerea în noul an vor fi lansate artificii, iar după spectacolul pirotehnic trupa Direcţia 5 va susţine un concert.

La Râmnicu Vâlcea, Revelionul 2017 este organizat pe bulevardul Tudor Vladimirescu, şi nu în centrul oraşului, ca în alţi ani, întrucât în zona centrală au loc lucrări de reabilitare. Începând cu ora 22.00, au loc concerte susţinute de solistele de muzică populară Neli Pleantă, Maria Ghinea şi Nineta Popa Ionescu, iar la miezul nopţii va fi un spectacol susţinut de F.Charm, precum şi un foc de artificii.

La Iaşi, mii de oameni petrec în Piaţa Palatului Culturii, unde concertează formaţia germană Alphaville, populară în anii '80, Keo, Ruby, Karma, Cecilia Cesario, Alexandra Tănăsoiu şi Misty. Concertele au început la ora 20.30 şi se vor încheia în jurul orei 01.00. La miezul nopţii are loc un foc de artificii care va dura 20 de minute.