VIRAL! Român emigrat în Canada, scârbit de țara în care s-a născut, stârnește controverse: ”Să vă fie rușine, jegurilor de români mincinoși. M-am eliberat de putrefacția din România voastră”

S-a născut în Logoj și a emigrat în Canada în urmă cu aproximativ 30 de ani. Este povestea lui George, un român care a ajuns în atenția tuturor după ce a postat un mesaj denigrator la adresa României.

George, care a plecat din țară în ultimii ani de comunism, vede România ca pe ”o putrefacție”, de care se bucură că s-a eliberat.

Redăm, mai jos, mesajul integral al lui George, postat pe pagina sa de Facebook și preluat de publicația banatulazi.ro.

Astăzi, la mine în Calgary, orașul meu și țara mea și a strănepoților mei, Canada, este doar 4:35, după-amiaza de 19 august, 2017. În aproape 30 de ani de când am fugit din România voastră și Lugojul meu (am fugit foarte tânăr), am venit acolo DOAR o singură dată. Ca în fiecare an, 19 august este o zi emoțională pentru mine. Atunci puteam fi împușcat, ca prietenii mei la ale căror coșciuge am plâns înainte. Pe unii i-au adus împușcați de pe graniță. Pe alții i-au îngropat în gropi comune, ca cea de la Halinga, Turnu Severin. Să vă fie rușine, jegurilor de români mincinoși, prefăcuți și infantili intelectual. Nu toți. Ați distrus și distrugeți viitorul viitorului strănepoților voștri, fiindcă sunteți anormali.

Astăzi este Ziua mea de Renaștere. Pe 19 august am fugit de voi și de România voastră afectată de maladia care v-a cuprins sufletele și creierele bolnave. Nu mai aveați urechi să înțegeți ce vă transmiteam. Erați surzi și muți la mesajele noastre, infantililor care azi vă dați rotunzi. Înjurați, dar nu aveți sânge în voi. Sunteți goi, lași, perverși și prefăcuți.

Azi se împlinesc ani de când am fugit de voi și de România voastră. Astăzi sunt mândru și mulțumesc Dumnezeului meu, în care cred, că mi-a ascultat rugăciunile, întotdeauna. Mă rugam ca un descreierat pe granița voastră română să nu mă împuște și au trecut trei soldați pe lângă noi și nu ne-au împușcat. Am fost trei. Eu, Adi de la Gruni și Doru din Lugoj. A fost pe 19 august. A ieșit luna plină, că noi am calculat greșit, din cauza emoțiilor și fricii de moarte. A fost teribil. Voi ați fost lași. M-am făcut plat, una cu pământul, și am zis ”Doamne, împușcă-mă, dacă atâta valorez, și știu că românul își vinde și pe mă-sa pentru 7 zile de permisie”. M-am rugat, cum mă rog și acum. Ați fost trădători. Noi am fost luptători.

Astăzi, 19 august, e Ziua mea de la eliberarea de putrefacția din România voastră.

George Angelescu a făcut parte, pe când era încă în România, din Cenaclul Alter Ego din Lugoj, iar acum, în Canada, este producător executiv, regizor, scenarist și senior editor la o televiziune ce difuzează un serial educațional pe care el l-a scris. Produce, de asemenea, un program ”Alberta Weekly”, un magazin TV săptămânal, scrie sursa citată.

La câteva ore de la publicare, probabil ca urmare a numeroaselor comentarii primite, George a șters postarea.