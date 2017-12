Noi scene șocante surprinse într-o școală din România. Încă o profesoară BĂTUTĂ de un elev. De data asta femeia a fost lovită în curtea școlii

O profesoară de la Şcoala Gimnazială 'Liviu Rebreanu' din Miercurea Ciuc a fost bătută de un elev de 14 ani în timpul orelor.

Totul s-a întâmplat, joi, în timpul cursurilor, atunci când profesoara din Miercurea Ciuc a fost împinsă şi chiar lovită de elevul în vârstă de 14 ani. Femeia a sunat la numărul unic de urgenţă 112, iar la faţa locului s-a deplasat un echipaj al Ambulanţei şi un echipaj al Poliţiei.

"Am fost sesizaţi cu privire la faptul că un cadru didactic de la o şcoală a fost împinsă şi chiar lovită de un elev de 14 ani, sens în care am înregistrat un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri sau alte violenţe, în care desfăşurăm cercetări pentru stabilirea tuturor cauzelor şi împrejurărilor producerii evenimentului şi, evident, vom propune soluţie legală prin Parchet", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, citat de Observator.tv.