O româncă a născut în stradă, la Roma, ajutată de un agent rutier. Bebelușul a venit pe lume cu ajutorul polițistului

Întâmplarea prin care a trecut o româncă stabilită în Italia ar putea fi un scenariu de film. Femeia a intrat în travaliu în timp ce se afla la volan şi, cum bebeluşul a fost extrem de grăbit, a venit pe lume în stradă. Un poliţist, agent rutier a jucat rolul de moaşă.

În salonul maternităţii din Roma, micuţa Simona l-a cunoscut, astăzi, mai bine, pe poliţistul care i-a salvat viaţa. Cu două zile în urmă, Giuseppe i-a asistat mama, lovită de durerile naşterii la volan, să nască în mijlocul drumului. Medicii şi dispecerii de la ambulanţă l-au ghidat telefonic.

„Emoţiile au fost maxime. Nu am trăit acest sentiment nici la naşterea propriului fiu. Soţia mea a făcut cezariană. Dar nu mi-am pierdut cumpătul şi am ajutat-o pe doamnă cum am ştiut mai bine”, a mărturisit polițistul.

Poliţistul a văzut maşina femeii oprind brusc în mijlocul străzii. În vârstă de 40 de ani, românca spera să ajungă la maternitate, dar bebeluşul a fost extrem de grăbit. Nici ambulanţa nu a apucat să ajungă. Urmând, pas cu pas indicaţiile dispecerilor, poliţistul a adus pe lume copilul şi i-a prins cordonul ombilical cu un elastic. Atât mama cât şi fiica sunt în stare perfectă.

Fetiţa se va numi Simona Petronela şi urmează să fie externată zilele acestea.