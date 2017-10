Ridică-te, Răzvane, și umblă! Tânărul din Câmpina, aruncat în scaun cu rotile, a făcut primii pași după 22 de ani

”Când a intrat Răzvan în sala de operație, am simțit că ceva s-a rupt din mine, efectiv. Deși aveam toate garanțiile, nu știam cum va ieși de acolo”, așa și-a început mama lui Răzvan Iordache, tânărul din Câmpina, aruncat în scaun cu rotile acum 22 de ani, povestea. O mamă care nu și-a pierdut speranța, în ciuda timpului. Și n-a fost deloc scurt! 22 de ani petrecuți de băiatul ei într-un scaun cu rotile. Scaun din care, acum, Răzvan s-a ridicat. Miracol? Poate! Însă miracolul face parte dintr-o realitate care a dat din nou aripi familiei Iordache. Aripi să creadă că vor fi din nou, cu toții, complet fericiți!

Povestea lui Răzvan Iordache a început acum 22 de ani când un accident la coloană l-a paralizat complet

Răzvan Iordache a fost aruncat în scaun cu rotile acum 22 de ani, după un accident. Azi, e dovada vie că minunile îşi fac loc şi acolo unde pare aproape imposibil. Cu ajutorul oamenilor impresionaţi de povestea lui, Răzvan a fost primul român operat la o clinică din Thailanda căruia i-a fost implantat în coloană un stimulator ce îl ajută să-şi mişte picioarele. Acum două decenii, a suferit un accident în care s-a lovit la coloană. Traumatismul l-a ţinut paralizat de la gât în jos. Până acum!



Progresele lui i-au uimit chiar şi pe medici. Răzvan ar putea merge din nou ca un om normal, dar, ca să-şi continue terapiile, are nevoie de noi.

”După 22 de ani in scaunul cu rotile, musculatura fiind atrofiata, nu s-a asteptat aproape nimeni”, spune tatăl lui.

Răzvan a sperat, a luptat până la epuizare pentru fiecare centimetru pe care l-a câştigat odată cu primii paşi pe care i-a făcut după operaţia revoluţionară din Thailanda. A fost primul român căruia i-a fost implantat în Thailanda un stimulator în coloana vertebrală. Un dispozitiv care îl ajută să-şi mişte picioarele.

După mai multe luni de terapie, Răzvan trebuie să se întoarcă în Thailanda pentru o reconfigurare a stimulatorului la capacitate maximă, astfel încât să poată merge singur.

”Fiecare pas va fi un semn de mulţumire pentru cei care vor continua să-l ajute”

Pentru prima oară, după 22 de ani, fostul elev de la Liceului militar din Breaza s-a ridicat în picioare. Legat în chingi, sprijinit de medici şi de familie.

(*Răzvan, alături de mama sa și de Jessica, cea care i-a devenit soție, în ciuda faptului că nu putea merge)

Povestea tânărului care n-a încetat să viseze că va putea merge din nou, după un accident suferit la vârsta de 16 ani, a impresionat România. Și-a dorit să-și spună povestea în fața întregii țări. El, omul care părea să nu mai aibă vreun viitor.



”Am suferit o operație, în urma căreia echipa medicală a introdus un dispozitiv electronic în coloana vertebrală, care conține 16 electrozi, un dispozitiv pentru stimularea epidurală, pentru a conecta centrii locomotorii din coloană cu activitatea musculară și cu nervii din membrele inferioare pentru a putea conecta comanda de la creier către picioare și pentru a încerca să-mi recapăt mișcările voluntare asupra picioarelor, din genunchi și din șolduri”, a povestit Răzvan la emisiunea ”Sinteza Zilei” de la Antena 3.

”Pierdusem din memorie cum să fac mișcarea musculară”

Tânărul a continuat, iar cei prezenți în platou l-au ascultat cu sufletul la gură. La fel și cei de acasă, care au sărit din nou în ajutorul lui Răzvan și au donat pentru ca el să-și poată continua recuperarea de după operație.

”Prima dată a fost ceva neobișnuit, pentru că nu mai eram obișnuit să fac acele mișcări și în momentul în care a început stimulatorul, mi-au spus să dau comanda de la creier, să încerc să mișc labele piciorului, să încerc să fac o mișcare, iar într-o fracțiune de secundă am încercat și am reușit să mișc, nu am știut, pierdusem din memorie informația cum să fac mișcarea musculară”, a mai povestit tânărul, în direct. la Antena 3.