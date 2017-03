Schimbări majore la Metrorex! Dacă locuieşti în Bucureşti, trebuie să afli noutăţile: Abonamentele anuale, una dintre îmbunătăţiri

Metrorex își propune pentru 2017 să treacă pe profit, în condițiile în care anul trecut a reușit să obțină venituri proprii de circa 254 milioane de lei, cu 5-6% mai mari față de anul anterior, iar numărul călătorilor transportați a crescut până la 174 de milioane.

Șeful Metrorex se gândește la diversificarea portofoliului de titluri de călători prin introducerea unui abonament anual și a unei cartele cu mai multe călătorii pentru grup. De asemenea, Aldea a vorbit și despre reluarea colaborării cu RATB, acest lucru urmând să se petreacă în cursul acestui an, odată cu finalizarea sistemului de înlocuire a controlului acces, un proiect în valoare de 143 de milioane de lei, fără TVA, finanțat din fonduri europene. Marin Aldea a mai vorbit despre stadiul proiectelor Magistralelor 4, 5 și 6, dar și despre ce și-a propus în anul 2017.

"Nu am avut în vedere nici pentru anul 2016, nici pentru 2017, să ajustăm în sensul creșterii prețurile la transportul de călători cu metroul, însă am de gând să cresc paleta de titluri de călătorii. Am anunțat anul trecut — și îmi mențin promisiunea făcută. Suntem într-o perioadă de teste privind posibilitatea de implementare a unui abonament anual, precum și a unui titlu de călătorie cu mai multe călătorii pentru grup. În cazul în care testele vor fi pozitive, vom demara procedura de aprobare a noilor titluri de călătorie, care se face prin ordin al Ministrului Transporturilor. Acest lucru nu înseamnă că vom modifica prețurile în sensul creșterii, din contră, venim în sprijinul călătorilor cu noi posibilități de călătorie și încercăm să îi fidelizăm pe o perioadă și mai mare de o lună pe călătorii noștri de zi cu zi", a declarat pentru Agerpres Marin Aldea.

Directorul de la Metrorex a reluat discuțiile cu RATB, a avut discuții și cu reprezentanții CFR Călători. Însă, în primă fază, se gândesc la reluarea colaborării cu RATB.