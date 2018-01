Se dau bani de la stat! 370 de lei, ajutor de la Guvern pentru veteranii şi văduvele de război

Veteranii şi văduvele de război, precum şi accidentaţii de război în afara serviciului ordonat, din evidenţele Casei Judeţene de Pensii (CNP), au primit cu 35 de lei mai mult ca ajutor anual guvernamental pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, scrie monitorulvn.ro.

Acest lucru este prevăzut în Hotărârea de Guvern emisă de legiuitor și intrată în vigoare. „Având în vedere (...) că în decursul a doi ani, 2015 şi 2016, s-a menţinut acelaşi nivel al ajutorului, propunem ca ajutorul anual să fie majorat cu 10,5%. Astfel, acesta va creşte de la 335 lei la 370 lei“, se arată în Nota de fundamentare a actului normativ.

În judeţul Vrancea, de exemplu, de acest ajutor au beneficiat mai puţin de 400 de veterani şi văduve de război, numărul acestora fiind în scădere de la an la an. „Ajutorul anual are drept scop susţinerea veteranilor de război, văduvelor de război, precum şi accidentaților de război în afara serviciului ordonat pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice. Potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică, pentru chirie, energie termică şi energie electrică, preţurile în luna iulie 2017 au crescut faţă de aceeaşi lună iulie 2016 cu aproximativ 8%“, se mai arată în Nota de fundamentare.

La nivel de ţară, de ajutorul anual au beneficiat un număr total de 10.066 persoane din care 9.483 persoane plătite de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, 327 persoane plătite de Ministerul Apărării Naţionale, 300 de persoane plătite de Ministerul Afacerilor Interne şi o persoană plătită de Serviciul Român de Informaţii.

Sumele destinate plăţii ajutorului anual au fost suportate din bugetele Ministerului Muncii, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii pe anul 2017. Plata ajutorului anual din bugetul Ministerului Muncii s-a efectuat de casele teritoriale de pensii publice.

Drepturile de care beneficiază persoanele care au calitatea de veterani de război şi văduve de război, precum şi de accidentaţi de război în afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza acţiunii mijloacelor de luptă ale războiului sunt reglementate de Legea nr.44/1994.

Potrivit prevederilor art.16, lit. g) şi ale art. 18 din actul normative menţionat, pentru aceste categorii de persoane se acordă acest ajutor anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electricie şi energiei termice pentru nevoi casnice, al cărui cuantum se stabileşte anual, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia preţurilor şi a posibilităţilor de susţinere din bugetul de stat. Plata acestui ajutor se asigură de la bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor principali de credite care efectuează plata indemnizaţiilor de veteran de război.