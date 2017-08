Sistemul de învătământ a dat lucrare de control! Ce notă a primit școala românească de la Ministrul Educației? ”Între 6 şi 7!”

Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a declarat, luni, în judeţul Vrancea, că doi la sută din cadrele didactice sunt necalificate - ”fie cu studii medii, fie specializate într-o calificare, dar predau altă calificare” -, numărul fiind ”nepermis de mare”. El a dat şi o notă sistemului de învăţământ, ”între 6 şi 7, cu bune şi cu rele”.

Liviu Pop a participat, luni, la o întâlnire de lucru cu inspectorul general al ISJ Vrancea, Dorin Cristea, şi cu sindicalişti din educaţie, informează news.ro. La final, Pop a declarat, într-o conferinţă de presă, că doi la sută din cadrele didactice sunt necalificate.

”Avem în sistemul de învăţământ doi la sută dintre colegi necalificaţi. Sunt fie cu studii medii, fie specializaţi într-o calificare, dar predau altă calificare. Sunt 4.300 şi ceva de colegi necalificaţi, un număr nepermis de mare. Suntem singura categorie bugetară care are necalificaţi. În sistemul sanitar nu am auzit de vreun medic care să opereze, fiind necalificat, Doamne fereşte de aşa ceva! La Fisc nu am auzit de necalificaţi, suntem singurii, aceasta este realitatea pe care o spunem cu subiect şi predicat”, a spus Liviu Pop, potrivit sursei citate.

Ministrul Pop a dat şi o notă învăţământului românesc, respectiv ”între 6 şi 7”.

”Şcoala românească e între 6 şi 7, cu bune şi cu rele”, a mai spus ministrul Educaţiei.