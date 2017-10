Șocant! Pericol URIAȘ în METROU. Milioane de oameni SUNT EXPUȘI fără să știe!

Din moment ce o pereche de mănuși purtate în metrou ar putea să ridice mai multe perechi de sprâncene, ce poți face în privința acestor germeni?

În metrou vei găsi o mulțime de oameni – de la bărbatul de vârsta a doua care, după o zi de muncă, pare să se fi îmbălsămat cumva în propria transpirație și până la hipsterul de liceu care cu o mână își reglează ochelarii cu rame groase pe nas, iar cu cealaltă butonează iPhone-ul care s-a demodat până a avut suficienți bani să și-l cumpere. Toți aduc cu ei propria armată de germeni care au supraviețuit schimbului de magistrale.

Un profesor de epidemiologie de la Mailman School of Public Health de la Universitatea Columbia își dorește ca cineva să inventeze un așa-zis prezervativ pentru metrou – un material pe care să îl poți pune deasupra mânii pentru a te proteja împotriva germenilor. Profesorul Ian Lipkin folosește de obicei o mânușă când apucă barele de susținere de la metrou. „Sunt tot soiul de bacterii și viruși care stau pe suprafețe”, a spus el. Dacă la suprafață mânerele ușilor sunt sterilizate de razele ultraviolete, în subteran acest lucru nu se poate întâmpla, scrie The New York Times.

Până la invenția unui asemenea “prezervativ” pentru metrou, sfatul lui Lipkin este ca oamenii să evite să își ducă mâinile în zona feței și să își spele mâinile cât mai curând posibil de la contactul cu o suprafață atinsă de toată lumea. Un alt truc ar putea fi să îți folosești coatele pentru sprijin, pentru a reduce riscul de infecție.

