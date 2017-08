Spune "Adio!" chiulitului şi abandonului şcolar! Ce vrea să facă ministrul Educaţiei

Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat în deschiderea ședinței de Guvern, solicitat de premier să prezinte detalii despre proiectul de act normativ aflat pe agenda Executivului privind centrele comunitare de educație permanentă, că prin adoptarea proiectului de act normativ privind înființarea de centre comunitare de învățare permanentă se creează o oportunitate în zonele în care „se oferă educație pe tot parcursul vieții” și se creează noi premise pentru reducerea abandonului școlar.

„Este o obligație, prin Legea Educației Naționale, din 2011. Suntem în momentul de față… după șase ani de zile am reușit și mulțumesc tuturor colegilor din celelalte ministere pentru aviz, am preluat toate avizele. Odată cu adoptarea acestui act normativ se pot înființa aceste centre comunitare de învățare permanentă, în special în zonele în care se oferă educație pe tot parcursul vieții. În momentul de față, în foarte multe zone nu există. Rolul autorităților locale este determinant, pot să înființeze, am creat cadrul legal să înființăm aceste centre comunitare. Și, evident, acestea pot fi finanțate și de la buget local și de la buget central și din parteneriat public-privat odată cu finalizarea legii”, a spus el, conform Libertatea.ro.

Ministrul Educației a adăugat că proiectul este unul foarte bun și din perspectiva atingerii uneia dintre țintele programului de guvernare — reducerea abandonului școlar la jumătate în următorii doi ani.