Surprizele din 2018! Gemenii care s-au născut în ani diferiți

De-acum înainte, copiii nu vor spune „Sunt mai mare decât tine cu câteva minute”, ci „Sunt mai mare cu un an”.

Băiețelul a fost născut la 11:58, pe 31 decembrie, în ajunul Anului Nou, urmat de nașterea surorii lui, Aitana de Jesus Ontiveros, la ora 12:16 a zilei de Anul Nou la Centrul Medical Regional Delano din Delano, California.

Cazurile gemenilor născuți în ani diferiți sunt rare. Anul trecut, tot în SUA, o pereche de gemeni s-a născut la câteva minute distanță.

