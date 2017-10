Teroarea le-a cuprins locuința: ”Tot tremur! Ce să fac?” Doi soţi din Neamţ dorm de patru nopţi în podul casei, cu toporul în mână. Motivul e halucinant!

Doi soţi dintr-o comună aflată în judeţul Neamţ dorm de patru nopţi în podul casei, cu toporul în mână!

De teama urşilor, spun oamenii. Animalele le intră în curte când doresc, în special noaptea. Iar în ultima vreme, vizitele urşilor sunt din ce în ce mai dese.

”Ne-am oprit, am stat tiptil şi am strigat la soţul să vină repede. "Costel", am strigat. Zic: "E ursul!" A venit repede şi ursul era chiar acolo. Uitându-mă i-am văzut ochişorii cum străluceau. Chiar la poartă, acolo vine în fiecare seară şi mănâncă”, povestește femeia îngrozită.

În perioada asta ei îşi caută de hrană, se pregătesc pentru iarnă şi apelează la toate resursele pe care le pot găsi.

Acum două zile, tot în judeţul Neamţ, în comuna Tașca, un bătrân de 79 de ani a fost sfâşiat de un urs. Era la doar câteva sute de metri în spatele casei, aduna fân. Şi acum, omul este în stare gravă în spital. Pentru acest exemplar s-a dat aviz avorabil de la Agenția de Protecția a Mediului Neamț de capturare. Urmează însă să fie aprobat şi de Ministerul Mediului.